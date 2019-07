È arrivata la notizia che tutti i fan della soap opera Un posto al Sole attendevano ormai da mesi. Teresa Diacono, personaggio amatissimo e storico del programma, non tornerà. Ormai è quasi certo. Prossimamente andrà in onda l’escamotage con il quale Carmen Scivitarro, vero nome dell’attrice, uscirà di scena. Il pubblico aveva ipotizzato che la sua assenza fosse dovuta a una malattia, invece pare che abbia avuto un grave lutto in famiglia.

I fan preoccupati per Teresa

Da mesi, i fan della soap che va in onda tutte le sere, dal lunedì al venerdì, all’ora di cena su Rai 3, Un posto al Sole, si stavano chiedendo che fine avesse fatto Carmen Scivitarro, in arte Teresa Diacono.

Alcuni ipotizzavano che una malattia la tenesse lontana dal set, dal momento che nelle ultime puntate in cui c’era anche lei era apparsa molto magra. In una foto in cui appariva con gli attori che interpretano il marito e la figlia, pubblicata dal profilo Instagram del programma nel maggio 2018, i fan preoccupati le avevano chiesto se andasse tutto bene e come mai fosse dimagrita così tanto. Qualcuno le aveva scritto: “Teresa t vedo sciupata ultimamente…nn mi fare preoccupare…mettiamo qualche kg!!“.

Poi la puntata del 26 febbraio scorso già lasciava intendere che probabilmente Teresa non sarebbe più tornata.

Lucio Allocca, che nella soap impersona il marito Otello, torna dal paese in cui lei è andata ad accudire il padre malato portando la notizia alla figlia che la madre non ha più intenzione di fare ritorno a Napoli. Questa circostanza ha buttato i fan nello sconforto perché il personaggio di Teresa è amatissimo e fa parte della trasmissione dal lontano 1998.

Il motivo dell’assenza

Come riporta Voce di Napoli, la preoccupazione del pubblico è cresciuta ancora di più quando, qualche settimana fa, la Scivitarro è scomparsa dalla sigla iniziale.

In questa, com’è noto, appaiono tutti i principali personaggi della soap, e la sparizione di Teresa sarebbe la conferma che l’attrice non farà più ritorno. Non è malata, il motivo dell’allontanamento sarebbe un grave e improvviso lutto in famiglia che l’ha colpita qualche mese fa. Questo le avrebbe fatto rivalutare le sue priorità. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente, dal 22 al 26 luglio, verrà svelato l’espediente narrativo con il quale Teresa uscirà di scena. Qualche anticipazione l’ha già rivelata Voce di Napoli, scrivendo che Otello non sarà contento per la prolungata assenza della moglie. La decisione della donna di non tornare nella città partenopea, però, non dipenderebbe solo dalle condizioni di salute del padre ma anche da problemi di coppia che, probabilmente, saranno la causa della fine del matrimonio tra Teresa e Otello. E con questo anche la fine di un personaggio storico, l’ex governante di casa Palladini-Ferri.

Immagine in evidenza: Teresa Diacono. Fonte: Un posto al sole Rai/Facebook