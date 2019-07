I proprietari hanno sperato di trovarla sana e salva, fino al terribile epilogo: la piccola Tiffany, chihuahua di 5 anni rubata da un’auto in sosta a Sesto San Giovanni, è stata uccisa e gettata in un sacchetto. L’incubo di una coppia, che ha raccontato l’accaduto ai microfoni di Milano Today, era iniziato lo scorso 15 luglio con la misteriosa scomparsa della cucciola. Strappata all’abbraccio dei suoi padroni, la cagnolina è stata ritrovata dopo qualche giorno, buttata come se fosse spazzatura.

La storia di Tiffany, rubata dall’auto in sosta

Tiffany era nata il 24 marzo 2014 ed era una splendida e dolcissima cucciola di chihuahua.

La sua sorte è stata terribile, consumata nel giro di pochi minuti a Sesto San Giovanni, il 15 luglio scorso.

Qualcuno, dall’identità ancora ignota, ha rubato la cagnolina da un’auto in sosta lungo viale Marelli, davanti a una farmacia, forse approfittando di una distrazione del proprietario.

L’animale, come riportato da Milano Today, sarebbe rimasto all’interno del veicolo per circa 5 minuti e il suo padrone, che probabilmente aveva dimenticato di chiudere a chiave, si è accorto della scomparsa appena avvicinatosi al veicolo.

Gli appelli e il drammatico epilogo

I proprietari si sono mobilitati immediatamente per ritrovare la piccola Tiffany, compagna fedele e inseparabile da 5 anni.

Ma le decine di appelli rilanciati in rete, amplificati dall’intervento di alcuni animalisti vicini alla coppia, non sono serviti a scongiurare il drammatico epilogo.

La piccola, regolarmente microchippata, evidentemente è finita nella mani di una spietata mano criminale. Dopo due giorni di vane speranze, il chihuahua è stato ritrovato dentro un sacchetto di plastica, gettato a terra come se fosse immondizia e ormai privo di vita. I proprietari hanno sporto denuncia per risalire ai responsabili del terribile gesto.

*immagine in alto: fonte/Facebook Ivana Trevisanato, dimensioni modificate