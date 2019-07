Si è fermato in una piazzola di sosta e ha lasciato lì il pullman con i 55 ragazzini a bordo che dalla Svizzera erano diretti a Treviso: così un’autista ha abbandonato il suo autobus per dirigersi verso Jesolo. La storia riportata da Tgcom 24 sembra quasi inverosimile e ha avuto luogo in provincia di Treviso, precisamente nella stazione di servizio di Calstorta, sull’A4, ieri intorno a mezzanotte.

L’autista abbandona il mezzo

Erano già trascorse le 9 ore che rappresentano il tempo massimo che l’autista doveva trascorrere alla guida e così l’uomo avrebbe preso la bizzarra e radicale decisione di abbandonare il suo autobus, su cui si trovavano 55 ragazzini diretti dalla Svizzera a Treviso per trascorrere una settimana di campeggio. Sembra dunque che l’uomo abbia deciso di lasciare il suo mezzo perché non più costretto a guidarlo, avendo concluso le sue ore lavorative.

L’uomo pare abbia affidato le chiavi del mezzo all’unico maggiorenne e che poi abbia chiamato un taxi per dirigersi verso Jesolo. Sembra che l’autista non sia stato reperibile per diverse ore, nonostante le numerose telefonate che i 55 ragazzi gli hanno fatto sperando che tornasse a riprenderli. I giovani passeggeri si sarebbero dunque trovati da soli alla stazione di servizio di Calstorta e, impossibilitati a raggiungere qualsiasi destinazione, non avendo altra scelta, pare abbiano aperto le tende da campeggio e si siano accampati nelle aiuole dell’autogrill.

L’intervento della polizia

Diversi sono stati i turisti che hanno allertato le forze dell’ordine alla vista di quei ragazzini lasciati soli nella stazione di servizio nei pressi di Treviso. Così la polizia è intervenuta recandosi sul posto e ha cercato di raggiungere l’autista dell’autobus abbandonato. Dopo svariati tentativi, l’uomo è tornato alla stazione di servizio e ha ripreso possesso del pullman la polizia pare abbia dovuto insistere parecchio per convincerlo.

*Immagine in alto: Sosta pullman Roma