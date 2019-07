Tutti quanti conoscono Barbra Streisand e la sua potente voce, ma cosa pensereste se vi dicessimo che sarebbe potuta diventare principessa? Non si sta parlando di un film con la Streisand protagonista, bensì di una presunta liaison della cantante e attrice statunitense con il principe Carlo poco dopo la separazione da Lady Diana.

Il principe Carlo e Barbra Streisand avrebbero avuto un flirt

Era il 1974 quando il principe Carlo incontra per la prima volta Barbra Streisand sul set di Funny Lady. A quanto pare il principe si era recato appositamente per conoscere la nota attrice di cui era un fan. Avrebbe visto per ben tre volte il suo primo film, ovvero Funny girl del 1968, e a quanto pare aveva anche un poster della diva in camera.

In quell’occasione, però, l’attrice sembra non abbia spiccicato molte parole e per far scattare la scintilla sono dovuti passare ben 20 anni. Nel 1994, infatti, il principe Carlo e Barbra Streisand si sono nuovamente incontrati in occasione di un evento benefico della fondazione del principe. Quest’ultimo si era separato da Lady Diana nel 1992 e, pur non essendo ancora divorziato, era ufficialmente single. Dal suo canto la diva non aveva ancora conosciuto il suo attuale marito James Brolin e pertanto erano entrambi liberi.

Barbra Streisand e le sue dichiarazioni sulla liaison

A quanto pare nel novembre del 1994 il principe Carlo e Barbra Streisand hanno avuto una cena privata nella suite di un hotel negli Stati Uniti e anche a Londra continuarono a mostrarsi in pubblico molto affiatati. Non a caso molti tabloid dell’epoca sottolineavano come la cantante avesse “stregato il suo principe“. Alla fine però la storia non ha avuto seguito. La diva, infatti, è tornata ad Hollywood e nel 1998 ha spostato James Brolin, mentre il principe Carlo è convolato a nozze con Camilla.

Una liaison di cui i diretti interessati non hanno mai dato né conferma né smentita. Perlomeno fino all’ultimo concerto di Barbra Streisand ad Hyde Park. In quest’occasione, infatti, la cantante statunitense ha mostrato alcune immagini dell’epoca di lei in compagnia del principe Carlo. Ma non solo, facendo riferimento alla loro presunta relazione ha dichiarato: “Se mi fossi giocata bene le mie carte, sarei stata la prima principessa ebrea“.