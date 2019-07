Di mestiere fa la fashion desinger, come c’è scritto nella sua bio Instagram. Ma vuoi scommettere che Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, abbia la stoffa della influencer?

Difficile da crede una cosa del genere, per chi la conosce bene. La Vaccaro è sempre stata una persona molto riservata. Della sua vita mostra solo l’essenziale. Eppure si è concessa un piccolo album documentario sul suo profilo in questi giorni, raccontando una meravigliosa giornata in catamarano. Lo stile e l’eleganza di Francesca in costume hanno subito fatto colpo sul web, abbagliando i follower che le hanno chiesto consigli.

Vacanze da sogno

La vera protagonista del post pubblicato di recente dalla Vaccaro è la meravigliosa acqua delle coste della Corsica. Francesca le solca in catamarano e i suoi video immortalano il mare smeraldo sotto di lei.





Poi si concede uno scatto, fasciata in uno costume pezzo intero veramente glamour, che subito fa colpo.

La foto in costume di Francesca Vaccaro

Futuro da influencer?

La signora Conti subito incassa numerosissimi like, sfoggiando un fisico che alcuni definiscono da sirena. “Complimenti sei meravigliosa“, “Bella che sei“, “Ammazza che fisico“.

Un commento per Francesca Vaccaro

E tante follower mostrano di apprezzare il suo look. Qualcuna addirittura le chiede dove può trovare quello stesso costume che ha indosso.