Il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha rilasciato un comunicato stampa in cui avvisa che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il Decreto ministeriale che “contribuisce a definire il perimetro e le modalità di azione del piano straordinario di dismissione degli immobili pubblici previsto dalla Legge di Bilancio 2019”. L’obiettivo del Ministero è di raccogliere circa 1,2 miliardi dalla vendita di beni pubblici.

I benefici della vendita

Secondo il dicastero, che vede a capo il ministro Giovanni Tria, questa operazione porterà a benefici per i conti pubblici sotto diversi punti di vista. Tra questi, ci sono l’abbattimento diretto del debito dello Stato, il miglioramento del debito degli enti locali, ma non solo.

Cambiando la proprietà ma anche il tipo di utilizzo di alcuni edifici, infatti, si spera di incentivare il recupero di immobili che al momento restano inutilizzati. Il tutto dovrebbe tradursi in effetti positivi positivi in termini di investimenti e occupazione all’economia locale e nazionale.

Saranno ceduti 420 immobili

Il valore complessivo degli immobili individuati per la vendita stimato è di circa 1,2 miliardi di euro e si prevede di portare nelle casse dello stato 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni di euro nel 2020 e nel 2021. In più, non è escluso che altri immobili verranno aggiunti alla vendita.

L’agenzia del Demanio ha individuato 420 immobili e terreni di proprietà dello Stato che al momento non vengono impiegati per usi istituzionali e le procedure di dismissione, inizialmente previste per lo scorso aprile, partiranno nei prossimi giorni, con la pubblicazione dei primi bandi di vendita.

Aste pubbliche per gli immobili

Si procederà tramite un’asta pubblica “rivolta a investitori e cittadini, che interesseranno circa 90 immobili di quelli inseriti nella lista allegata al decreto”. I vari dettagli sui bandi di gara, così come i vari contatti per ricevere assistenza, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’agenzia del demanio, nella sezione “Piano Vendite Immobili dello Stato”.

Ai 420 immobili messi in vendita, si aggiungono altri 1200 beni di minor valore da cui si pensa di ricavare circa 38 milioni di euro. In questo caso, la cessione avverrà tramite “avvisi e bandi di gara regionali, nonché trattative dirette laddove previsto dalla normativa”.