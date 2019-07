È la stessa Baby K a dare l’annuncio della fine della sua storia d’amore durante un’intervista per Tu Style. Solitamente la cantante si è sempre astenuta dallo svelare troppi dettagli sulla sua vita privata, questa volta pare aver fatto un’eccezione.

Estate da single per Baby K

È finita dopo cinque anni la storia d’amore tra Claudia Nahum, in arte Baby K e il suo fidanzato Flavio Raimondi. L’annuncio lo ha dato lei stessa commentando così: “Mi risulta difficile trovare una persona che si senta a suo agio con me, vicino ad una donna indipendente, e che a sua volta sia un tipo indipendente”. Un commento amaro quello della cantante che ha già lanciato la sua nuova hit estiva Playa che è già un tormentone.





Pare che tra i due sia finita già da tempo, non è una rottura recente dunque bensì risalente allo scorso dicembre, anche se sui social si sono mostrati insieme fino a gennaio.

Pioniera per le altre artiste

Baby K non è un’artista che ama molto lasciarsi andare a confessioni sul suo privato, ma questa volta sembra essersi un po’ sbottonata. Parlando della fine della sua storia ha rivelato cosa cerca nell’altro affinché da parte sua la relazione possa funzionare: “Diciamo che l’uomo self made ha il suo fascino: forte, dolce, paziente e intelligente”. Qualcosa che sembra estremamente raro da trovare in un’epoca che la stessa Baby K definisce come un’epoca “dove tutto è veloce e viene consumato in fretta”.

Un commento riferito anche alla sua carriera che ora sta toccando l’apice. Baby K definisce la sua figura come quella di una pioniera in questo campo musicale, il suo è stato un percorso graduale, organico, tutt’altro che una “fiammata”. “Ho cambiato le regole, ma questo richiede tempo. Diciamo che ho spianato la strada a chi è venuta dopo di me”.

Credits: Instagram Baby K