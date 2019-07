Come molti personaggi del mondo dello spettacolo e dei reality anche Alessio Bruno, dopo il proprio momento di gloria, era stato dimenticato dal pubblico. Non si era più sentito parlare di lui fino ai giorni scorsi quando è stato arrestato per spaccio di stupefacenti dalla polizia di Roma.

La notorietà arrivata grazie a Temptation Island

Alessio Bruno era diventato celebre per aver partecipato a Temptation Island nel 2017. La sua storia con Valeria Bigella aveva appassionato il pubblico da casa. Durante il reality avevano avuto degli alti e bassi ed erano stati protagonisti di un falò di confronto molto acceso. Si erano chiariti e la loro storia, finito il programma, era continuata per qualche tempo, finché Bruno ne aveva annunciato la fine con una storia su Instagram.





La Bigella ha continuato a fare l’influencer ottenendo visibilità e un folto seguito, lui è caduto un po’ nel dimenticatoio, nonostante la sua attività sui social network. Da qualche tempo Alessio è fidanzato con Eleonora D’Alessandro, modella e presentatrice per il Corriere dello Sport. Questa storia ha un po’ riacceso i riflettori sulla sua figura.





L’arresto di Alessio Bruno

La notizia che però ha fatto tornare tutti a parlare di Alessio Bruno è stata quella del suo arresto avvenuto qualche giorno fa nella Capitale. TgCom24 riporta che il ragazzo era sorvegliato da tempo dagli agenti di polizia, i quali, dopo una serie di pedinamenti, lo hanno colto in flagranza di reato mentre stava per cedere 3 dosi di cocaina in via Tiburtina. Nella sua automobile hanno trovato altre 23 dosi, nascoste nell’aletta parasole, in totale circa 20 grammi di stupefacente. Così è scattata anche la perquisizione domiciliare: i Falchi della VI sezione della squadra mobile hanno trovato altra cocaina nascosta in casa e circa 5mila euro in contanti. Dalle prime indagini è stato ricostruito un quadro piuttosto inquietante; il ragazzo, romano di 31 anni, aveva spostato il suo domicilio presso una casa popolare occupata. Aveva pensato a tutte le evenienze per non essere scoperto: l’abitazione, infatti, non era in alcun modo riconducibile alla sua persona, veniva utilizzata da Bruno per depositare la cocaina e il denaro proveniente dallo spaccio e per preparare le dosi da immettere poi sul mercato.

Nonostante le precauzioni gli agenti della polizia lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Come si legge su DiLei, il giovane è stato processato per direttissima e condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere più una multa di 14mila euro. Bruno, per difendersi, ha spiegato al giudice di aver intrapreso l’illecita attività perché soffriva molto il confronto con la sua fidanzata che guadagna più di lui.

Immagine in evidenza: Alessio Bruno a Temptation Island. Fonte: Alessio Bruno/Instagram