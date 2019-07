La polizia inglese ha diramato un’allerta su due uomini in fuga dopo che questi si sono resi protagonisti di un attacco con gas lacrimogeni.

È accaduto poche ore fa e al momento le informazioni a riguardo sono poche, i due uomini avrebbero rilasciato il gas in metropolitana nel centro di Londra.

È accaduto nella mattina di oggi, due uomini di carnagione chiara hanno rilasciato nella metro di Londra, altezza stazione Oxford Circus (zona centrale) del gas lacrimogeno. Immediata la reazione dei presenti che hanno iniziato ad accusare colpi di tosse e difficoltà nella respirazione.

È stato grazie ai sintomi che la polizia è riuscita a risalire al tipo di gas utilizzato dai due uomini che al momento sono in fuga. Sul posto sono immediatamente giunte le forze dell’ordine e i paramedici che hanno soccorso i feriti.

La polizia dei trasporti di Londra ha divulgato le immagini dei due uomini che si sono resi protagonisti dell’attacco. Le immagini sono state diffuse su tutti i canali. Non è chiaro al momento il motivo per il quale i due abbiano lanciato il gas né si conoscono le loro generalità.

Know them? Gas was released on a tube carriage at Oxford Circus this morning. People were treated at the scene for coughing etc. No further health concerns.

Symptoms suggest the gas was CS gas. Text us on 61016 quoting ref 171 of 20/07/19.

More info: https://t.co/AExTbznYdr pic.twitter.com/c9olq5JCyl

— BTP London (@BTPLondon) 20 luglio 2019