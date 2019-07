“Bellissima coincidenza, non credo ci sia modo migliore per celebrare questo evento”, queste le parole pronunciate oggi da Luca Parmitano nell’ultima conferenza stampa prima della partenza. La missione spaziale esplorativa dal nome evocativo Beyond-Oltre è ufficialmente partita. La Soyuz Ms-13 è decollata alle 18.28, arrivo previsto alla Stazione Spaziale Internazionale fra 6 ore, dal cosmodromo di Bajkonur, in Kazakistan, stesso luogo dove iniziò il viaggio di Jurij Gagarin nel 1961.

Luca Parmitano è alla sua seconda missione spaziale, questa volta però sarà diverso, oltre a replicare le missioni extraveicolari, Parmitano sarà anche a comando della missione.

Primo comandante italiano

Una data simbolica quella scelta per la partenza, 20 luglio 2019, 50 anni esatti da una data che ha segnato la storia mondiale, la missione dell’Apollo 11. Cinquant’anni fa Armstrong saltellava sulla superficie lunare pronunciando le famosissime parole: “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”; oggi alle 18.28 italiane (le 21.28 in Kazakistan) la missione spaziale dell’ESA ha preso il volo.

Controllo finale della tenuta delle tute pressurizzate Sokol. È un promemoria che quel che facciamo può essere pericolose, ma ci terranno al sicuro e, per così dire, eleganti 😉 in rotta verso la #ISS. Quando chiudo la visiera del casco, cancello ogni altro pensiero dalla mente. pic.twitter.com/MsUP7A9rfd — Luca Parmitano (@astro_luca) July 20, 2019





Luca Parmitano insieme all’astronauta della NASA Drew Morgan e il comandante russo Alexander Skvortsov sono partiti dal cosmodromo di Baikonur, base creata dall’ex unione sovietica, per andare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Una giornata intensa segnata dalle ultime conferenze stampa, i controlli e la benedizione di padre Sergej, prete ortodosso.







Beyond: oltre

“Beyond“, un nome simbolico, una scelta fatta dallo stesso Luca Parmitano che di questa missione ne sarà a capo. Una definizione che simboleggia l’idea di ciò che ci si aspetta da questo progetto; andare oltre i confini spaziali e della conoscenza. La missione durerà sei mesi e saranno compiuti un totale di 250-300 esperimenti scientifici che comprenderanno anche settori come la fisiologia umana, la fisica, la biologia e le radiazioni.





Luca Parmitano e le passeggiate spaziali

Il Major Tom italiano è Luca Parmitano, militare e astronauta classe 1976. Un uomo dei primati, perché oltre ad essere stato il primo italiano a compiere un’attività extra-veicolare, ovvero passeggiate spaziali, a metà ottobre prenderà il comando della missione, prima volta per l’Italia.

“Il tributo più grande ai 3 pionieri è il nostro lavoro” ha raccontato Parmitano ricordando l’allunaggio. “Andiamo fuori dalla Terra per la Terra e ci sentiamo a servizio di tutta l’umanità“.

.@NASA TV live coverage of the launch of a new Exp 60 crew begins Saturday at 11:30am ET 50 years after humans first stepped on the Moon. #Apollo50th https://t.co/yNl9Ip7UQO Launch: 12:28pm

Dock: 6:51pm Who’s launching:@AstroDrewMorgan@Astro_Luca

Alexander Skvortsov pic.twitter.com/JTQou1RuRm — Intl. Space Station (@Space_Station) July 19, 2019





Pochi oggetti a bordo

A bordo della nave AstroLuca ha portato con sé pochi ma significativi oggetti, “Un amico mi ha dato una statua di giovane scultore” si legge su Ansa “è una statuetta di pietra che rappresenta un bambino appena nato. Mi è piaciuta moltissimo l’idea di avere a bordo un piccolissimo bimbo”. Visionario anche in questo, Parmitano ha aggiunto: “Sono convinto che l’arte abbia un suo valore straordinario. Un giorno sarebbe il caso di portare sulla Stazione Spaziale astronauti e poeti”.







Infine non poteva mancare un tocco di italianità, a bordo, conferma AstroLuca anche lasagna, parmigiana e tiramisù, “Ormai sono immancabili, i colleghi me ne avrebbero voluto se non lo avessi fatto”.

Credits immagine in alto: Twitter -Luca Parmitano