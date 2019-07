I mondiali di nuoto in Corea del Sud sono appena iniziati e la stella italiana Federica Pellegrini sarà molto impegnata. Prima di partire, però, si è concessa una lunga intervista durante la quale ha parlato della sua vita sportiva ma anche e soprattutto delle sue passate storie d’amore.

Una Federica Pellegrini arrabbiata

Del suo storico ex Filippo Magnini, Federica Pellegrini ne aveva parlato lo scorso anno in un’intervista concessa a La Stampa. Le sue non erano parole di gelosia per la nuova storia del nuotatore, né trattavano di rancori passati, dal momento che era stata lei a lasciarlo. Era più un commento su quanto in realtà fossero diversi: lei, la Pellegrini, totalmente riservata per quanto riguarda la sfera sentimentale e attaccata alla propria privacy; lui, Magnini, voglioso di far sapere a tutti della sua nuova fidanzata e di quanto fossero felici insieme. Adesso Federica è tornata sull’argomento ex fidanzati in un’intervista fatta da Sportweek. La campionessa vorrebbe solo parlare della propria vita sportiva, motivo per la quale dovrebbero cercarla i giornalisti secondo lei, ma alla fine si torna sempre sulle questioni amorose. Le sue due storie d’amore, la prima con Luca Marin e la seconda con Filippo Magnini, hanno fatto molto discutere, ma sono passate da tempo e lei vorrebbe andare oltre.

Probabilmente infastidita dalla piega che prendono le interviste, la Pellegrini ha rilasciato un commento generico su come alcuni giornalisti affrontano la questione delle sue relazioni: “Tanto poi tutto viene strumentalizzato. Se io dico H scrivono Z. Che senso ha?“. E ha chiuso l’argomento dicendo: “Tutti vogliono una dichiarazione perché sono parte in causa come ex fidanzata. Non è così“.

Gli impegni sportivi

Parlando invece del suo argomento preferito, il nuoto, la Pellegrini si è finalmente rilassata e aperta, ripercorrendo alcune tappe della sua carriera: “Non cambierei nulla della mia vita sportiva, sono convinta ci sia un percorso già segnato“. Ha aggiunto: “Se sono venute belle cose dopo, magari prima non andavano bene. Non è stato sempre facile, però nel nuoto sono riuscita a fare tutto questo, e non è poco“. Adesso è impegnata in Corea del Sud e ce la metterà tutta per risplendere come sempre, in attesa del grande appuntamento del prossimo anno, le Olimpiadi di Tokyo.

