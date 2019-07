Un incendio ha devastato un’abitazione a Massa, provincia di Massa-Carrara, bloccando una famiglia all’interno. La decisione del padre di buttarsi dal terrazzo al primo piano per avvertire i soccorsi ha scongiurato il peggio, salvando la moglie, i figli e i genitori della donna.

Incendio a Massa, si butta dal terrazzo per chiamare i soccorsi

Questa mattina, intorno alle 6, un incendio si è propagato in un’abitazione di Massa, dove era presente una famiglia di 6 persone: padre, madre, genitori di lei e due figli della coppia di 7 e 14 anni. L’uomo per avvertire i Vigili del Fuoco si è lanciato dalla terrazza del primo piano, mentre la famiglia sarebbe stata imprigionata nella taverna al primo piano. Ora è ricoverato in codice rosse per diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. I pompieri sono riusciti a tirare fuori il resto della famiglia, bloccata dalle fiamme che gli impedivano l’uscita, tagliando le inferriate. Sono tutti sani e salvi.

In copertina: immagine di repertorio