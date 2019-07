Una serata di festa si è trasformata in un ricordo scioccante per un ragazzo di Rimini, aggredito perché gay. L’agguato è avvenuto in pochi istanti, il giovane stava camminando con alcuni amici e con il compagno. Dopo aver dato un bacio a quest’ultimo è stato assalito con violenza da una persona che si è dileguata immediatamente in mezzo alla folla.

Un episodio inquietante

Il 5 luglio scorso si è tenuta la Notte rosa a Rimini, a parteciparvi vi era anche un ragazzo con il suo fidanzato e alcuni amici. Il giovane era abbracciato al compagno, mentre camminavano con la loro comitiva sul lungomare, nella zona di Marina centro, si sono baciati. È stato allora che la loro serata si è trasformata in un incubo: un uomo non ancora identificato lo ha colpito con violenza e buttato a terra. A riportare la vicenda è Il Resto del Carlino. Nell’articolo si leggono le parole di Marco Tonti, presidente dell’Arcigay di Rimini: “La coppia non era sola. C’erano altri amici con loro. A un certo punto i due si sono baciati e subito dopo il ragazzo è stato violentemente aggredito“, inizia così il racconto di quella sera e continua: “Un uomo con i capelli rasati lo ha colpito e spintonato a terra, poi è fuggito“. L’aggressore è stato visto da molti testimoni che potranno raccontare e confermare ciò che è successo. “È un fatto grave e inquietante. Un’aggressione il cui unico movente pare essere l’omofobia“, ha detto Tonti.

Come sta il ragazzo aggredito

Il ragazzo, subito dopo l’aggressione, è stato immediatamente soccorso dal compagno. Gli amici che erano con loro e alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno inseguito l’aggressore che si è disperso dopo poco nella folla. Il presidente dell’Arcigay ha informato dell’accaduto la Questura di Rimini e il ragazzo è intenzionato a sporgere denuncia. Intanto sta ricevendo il supporto psicologico e legale del quale ha bisogno dall’associazione riminese, Tonti ha confermato: “Della vicenda se ne sta occupando l’avvocato Christian Guidi“. Il giovane è ancora sotto shock, come ha fatto sapere Marco Tonti: “Il ragazzo aggredito è sotto shock. Ha subito un trauma emotivo, e non solo. È stato infatti costretto a farsi curare per le ferite riportate al volto e al corpo, a causa della violenta caduta“.

Il Rimini summer pride

A seguito del violento episodio è iniziata una grossa polemica sulla prossima edizione del Rimini summer pride, che si terrà il 27 luglio. La manifestazione per i diritti delle persone Lgbt è stata definita inutile e anacronistica da alcuni consiglieri della città romagnola.







Per questo motivo il presidente dell’Arcigay ha detto che: “Il 27 luglio sfileremo ancora più convinti e numerosi al Rimini summer pride, per difendere i nostri diritti e condannare gesti come quello avvenuto durante la Notte rosa“. Tonti ha aggiunto: “Per questo chiediamo altrettanto convintamente ai consiglieri regionali di non fare passi indietro, e approvare il 24 luglio la legge contro l’omofobia in Emilia Romagna“. Infine, ha tristemente constatato: “Pensare che c’è qualcuno che mette ancora in dubbio che ci siano atti discriminatori e intimidatori contro noi gay. Purtroppo si ripetono anche nella provincia di Rimini. E questo è soltanto l’ultimo episodio“. L’ultimo e “uno dei più gravi in assoluto, proprio per la modalità con cui è avvenuto“, ha concluso il presidente.