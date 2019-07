Il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, Senza Pensieri, è appena uscito e lui è andato a parlarne in radio. Durante l’intervista ha rivelato da dove nasce la canzone e anche qualche dettaglio sul video che è ancora in fase di montaggio. Ma l’annuncio più clamoroso l’ha fatto verso la fine dell’intervista quando ha dichiarato che anche Enrico Mentana prenderà parte alle riprese.

Il messaggio nascosto dietro il nuovo singolo di Rovazzi

Questo pomeriggio Fabio Rovazzi è stato ospite su RTL 102.5 della trasmissione The Flight, condotta da La Zac e Fabrizio Ferrari. Il nuovo singolo del 25enne milanese, Senza Pensieri, come ha detto la presentatrice “già dal titolo, dal suono, sembra leggero, fresco“, poi, però, “andando a sentire bene le parole ci sono dei messaggi piuttosto forti“. Il cantante ha asserito, infatti, che il concetto di base della canzone è da una parte di stare senza pensieri d’estate, “dall’altra parte è un po’ un monito. Siamo distratti da tantissime cose ed è importante, invece, in questo periodo, cercare un attimo di guardarla in terza persona e dire ‘Aspetta un secondo, quali sono le cose davvero importanti della vita, le cose di cui dobbiamo occuparci?’“. Nei suoi brani, prova sempre a inserire una doppia visione, come in questo caso. Anche il video propenderà verso questa visione, “Ognuno poi può viversela come vuole, ma io ci tengo sempre a cercare di dare un significato, un sottotesto“, ha detto Rovazzi.

La lista dei sogni realizzati

Come tutti, anche Fabio Rovazzi ha una lista di alcuni sogni, desideri, da realizzare. Alcuni si sono già avverati, il 25enne ne ha discusso con i presentatori della trasmissione radiofonica. Tra questi c’era: salire sul palco con Elio e le Storie Tese; presentare Sanremo Giovani con Pippo Baudo; regalare un biglietto a J-Ax per il suo compleanno per assistere a un concerto dei Blink-182 e di Lil Wayne; e, infine, andare sull’overboard nella piazza originale del film Ritorno al Futuro.

Dettagli sul video di Senza Pensieri

Il nuovo singolo, in collaborazione con Loredana Bertè e J-Ax, è uscito il 10 luglio scorso. In radio, Rovazzi ha parlato della collaborazione con i due autori: “Loredana l’avevo incontrata ad Amici, durante la pubblicità mi faceva i cuoricini e mi mandava i bacini ed è nato un bel rapporto. Poi le mi ha detto ‘se fai qualcosa coinvolgimi, così l’ho inserita ed è stata super carina“. “Con Ax c’è un’amicizia da secoli, prima o poi doveva succedere di fare qualcosa insieme e finalmente ce l’abbiamo fatta“.





Per il video non c’è ancora una data d’uscita in quanto è in fase di montaggio, ma, ha assicurato il cantante milanese: “È il to be continued di Faccio quello che voglio, perché in mente ho una trilogia“. E dopo essersi definito, ironicamente, “il nuovo George Lucas dei poveri“, ha detto: “È la continuazione del video di prima, che in realtà è una frase transitoria per arrivare al terzo“. “Sono proprio contento di questo pezzo, con persone giuste, con una bella carica” ha confermato Rovazzi. E a proposito di persone giuste, già si sa della partecipazione alle riprese del videoclip di Fabio Fazio e Max Biaggi, perché svelati nei giorni scorsi proprio dall’artista. Il quale ha concluso l’intervista salutando e svelando proprio uno scoop: “Il nome che ancora non si sa, aggiuntivo, è che c’è anche Enrico Mentana“.

Immagine in evidenza: Fabio Rovazzi; Enrico Mentana. Fonte: Instagram