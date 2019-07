Franco Califano è stato un grande cantautore, compositore e discografico italiano. È stato molto altro ancora, anche se spesso viene ricordato per la sua vita sregolata, gli eccessi in amore e la sua voglia di fare sempre bisboccia. Tra le tante conquiste annoverate dal “Califfo” c’è Rita Di Tommaso, con la quale ha avuto la sua unica figlia, Silvia.

Tutti gli amori di Califano

Franco Califano, nato nel 1938, non ha mai fatto mistero delle sue conquiste amorose e delle imprese erotiche, anzi è sempre stato lui a vantarsene e ad alimentare la leggenda. Tutte le donne che ha avuto sono state il suo grande orgoglio. Come si legge nella sua biografia “Il cuore nel sesso“, già all’età di 13 era sessualmente attivo, la sua prima esperienza la ebbe con la madre vedova di un suo compagno di scuola che, a detta del cantante, lo instradò al mondo del sesso. Negli anni ebbe moltissimi flirt e relazioni, soprattutto quando arrivò la fama tra gli anni ’60 e ’70. Tra le sue storie con donne di classe e ricche ha sempre ricordato Mita Medici, Dominique Boschero, Patrizia de Blanck, Eva Grimaldi, Vanessa Heffer. Questi sono solo alcuni degli amori del Califfo, infatti, secondo un calcolo matematico che fece lui stesso nel 2009 il numero ammontava a 1700 donne, con una media di tre al mese dai tredici anni in poi.

In un’intervista del 2004 concessa alla giornalista Candida Morvillo, pubblicata successivamente sul Corriere della Sera, con la sua aria da conquistatore seriale, disse: “Io so’ stato Califano prima di essere Califano. Quando non ero famoso, con le donne ci davo già da tutte le parti. Intanto, ero bello da far rabbrividire“. Non soltanto la bellezza, lui aveva proprio la tecnica: “E poi, ci sapevo fare come pochi. Io so quanto è importante la passione, so che richiede applicazione e io, modestamente, mi applico. Se vado a letto con una donna, lascio il segno. Mi sono fatto la fama di amatore andando con donne bellissime e facendo quello che dovevo fare“. All’epoca dell’intervista si era conclusa da poco la storia con Monica Ciccolini, ex consigliere regionale di Forza Italia nel Lazio. Sull’ex, Califano aveva confessato: “Non è che stavo male per Monica, ma avevo le crisi di panico, ero al primo gradino della depressione“.

La storia con Rita Di Tommaso

Durante quell’intervista del 2004 confessò alla giornalista di aver amato solo 4 donne: “Ne ho amate solo quattro. L’ultima è Monica, è finita perché abitavamo lontani: io ai Castelli Romani, lei all’Olgiata. Non riuscivamo più a vederci“. “La prima è Dominique Boschero, un’attrice francese di una bellezza straordinaria. Fu la mia fortuna: stavo con lei e mi cadevano ai piedi tutte, non gliè pareva vero di soffiare l’uomo a una dea così. Le altre due so’ sconosciute“, aveva concluso. Se tra le altre due ci fosse la ex moglie, con la quale si sposò molto giovane, Rita Di Tommaso, non è dato saperlo. Da lei ebbe la sua unica figlia, Silvia. Il Califfo non fu mai un padre presente, abbandonò la moglie e la bambina appena nata, lo ha raccontato proprio Silvia, qualche anno fa a Vanity Fair: “Non è vero che mio padre abbandonò una donna col pancione. Sono nata un anno dopo il matrimonio di mamma e papà, e lui andò via quando avevo cinque mesi“. Iniziava così l’intervista concessa qualche giorno dopo la morte del grande cantante, avvenuta il 30 marzo 2013.

Il rapporto burrascoso con la figlia Silvia

La figlia, dopo essere stata abbandonata, rivide il padre dopo molti anni: “Lo rividi quando avevo 11 anni, a casa sua. Mio padre ha 21 anni più di me, all’epoca era ancora un ragazzo“. Il ricordo continuava: “Me lo ricordo bene, con i pantaloni in pelle. Ero molto imbarazzata. Mi mise una mano sulla spalla, e io mi scostai“. Non fu un’occasione scelta da lui, si trattava di sbrigare una pratica legale: “Doveva firmare alcuni documenti per il divorzio. Si comportò come se ci fossimo visti il giorno prima: carino, molto normale“. Nonostante non avessero alcun rapporto, la madre di Silvia le parlava spesso di quel padre assente: “Mia madre me ne aveva sempre parlato. Mi faceva vedere i suoi fotoromanzi, ogni tanto mi diceva ‘È uscita una sua nuova canzone’“. Così un giorno, a 20 anni decise di chiamarlo per provare a conoscerlo e a recuperare il tempo perso, ma i loro rapporti furono sempre discontinui e altalenanti. All’alba della sua morte, l’ex moglie e la figlia non vollero saperne di pagare le spese per il funerale, delle quali si occuparono gli amici e l’avvocato di Califano.

In un articolo del Sole24Ore si legge la classica domanda che tutti i giornalisti ponevano al cantante: “Perché ti chiamano il Califfo?“, alla quale lui rispondeva sempre: “Pe’ ‘e donne“. E d’altronde è sempre stato chiaro che le sue due grandi passioni furono le donne e la musica.

Immagine in evidenza: Franco Califano. Fonte: Adnkronos