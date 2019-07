Sono poche le notizie giunte al momento, ma si sa che un elicottero ultraleggero è precipitato nelle acque vicino all’isola di Gorgona, in provincia di Livorno. Ci sono un morto e al momento un disperso. Entrambi sono cittadini russi.

Elicottero precipita in mare

I vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo in cui è precipitato il velivolo. In poco tempo hanno individuato il cadavere della pilota, una donna russa. Dell’altro passeggero però non ci sono tracce. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con quattro motovedette e un gommone veloce. Al momento si cerca un 37enne, cittadino russo e proprietario del velivolo, che risulta disperso.

L’incidente sarebbe avvenuto a 6 miglia dall’Isola di Gorgona e a circa 22 dal porto di Livorno. La Capitaneria di Porto ha posizionato una serie di palloni gonfiabili per mantenere a galla il velivolo che era partito da Como e aveva fatto scalo nel piccolo aeroporto Cinquale di Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Da qui era ripartito introno alle 16, diretto a Olbia, in Sardegna.

Un morto e un disperso

Il corpo della donna, pilota del velivolo, è stato liberato dai rottami dell’elicottero ultraleggero. Nella zona ha lavorato anche un elicottero della Guardia costiera partito dalla base di Sarzana.