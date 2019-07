Come molti ricorderanno l’attore Lorenzo Crespi ha più volte cercato una valvola di sfogo in questi anni. Spesso Crespi nei salotti tv di Barbara D’Urso ha più volte fatto presente le sue problematiche, in alcuni casi Lorenzo si è anche scontrato con alcuni opinionisti.

In queste ore l’artista scomparso dalle scene è tornato a parlare ai suoi follower, dichiarandosi abbandonato e pronto a proporsi come contractor.

Lo sfogo su Instagram

L’ennesimo sfogo dell’attore sarebbe comparso su Instagram. Lo riportano alcuni siti come il Sussidiario.net, anche se a quanto pare i post non sono più reperibili. Nel contenuto pubblicato Crespi si dice abbandonato a se stesso, probabilmente ancora minacciato dallo spettro della depressione. “Tutti i giorni mi chiedete sorrisi, serenità, spensieratezza… tutto quello che purtroppo io in questo momento non posso darvi… Non avete idea… ma oggi sono questo… un uomo completamente lasciato solo… Abbandonato a se stesso… Ma la gente odia veder star bene il prossimo… Si mette in mezzo e distrugge tutto solo per il piacere di farlo “.

Per questo avanza la proposta di essere tenuto in considerazione come contractor, ovvero quei militari cui l’esercito riserva le missioni più rischiose. “Neanche nei peggiori incubi avrei mai immaginato una fine così… tanto da aver cercato anche di partire a Contractor per cercarmi una fine dignitosa… una morte da uomo… Non vi lascerò mai“.

Un uomo incompreso

Dopo questo post però i commenti ricevuto hanno lasciato intendere a Crespi che non tutti i follower avessero colto il senso delle sue parole. Così Lorenzo, da uomo incompreso, è stato costretto a pubblicare un altro contenuto. “Per l’ennesima volta mi sono aperto con voi… e per l’ennesima volta leggo commenti totalmente distanti da quello che ho scritto… scusatemi… non è colpa vostra… sarà il mio pessimo italiano… se quando scrivo 9 su dieci non capiscono quello che voglio dire… pazienza… un forte abbraccio“.

Tuttavia neanche questa soluzione deve aver funzionato, poiché poco dopo il primo contenuto pare essere stato rimosso.