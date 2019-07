Ada Alberti, astrologa molto nota per chi segue i programmi di Canale 5, ha annunciato la morte della mamma. L’astrologa ha pubblicato un post su Instagram con una foto della sua mano stretta a quella della mamma.

Lutto per Ada Alberti

L’astrologa dei programmi Mattino5 e Pomeriggio5 ha scritto su Facebook: “Te ne sei andata dopo anni di dolore, ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre“. Una lunga malattia, quindi, per la madre della Alberti che la saluta sui social con uno struggente messaggio: “Ora sei libera, guarita finalmente. Salutami Dio mamma“.





Ada Alberti: gli esordi in televisione

La Alberti è nata nel 1962, inizia la sua carriera in Sicilia, ma presto riesce a superare le barriere della sua Regione e arriva al grande pubblico. Nel 1996 arriva alla trasmissione Tappeto Volante di Luciano Rispoli, poi Domenica In, Verissimo, Mattino 5 e Pomeriggio 5.

Nel 2001 ha incontrato l’attore Franco Oppini, di cui è molto innamorata. Nel 2003, infatti, si sono sposati, proprio lo scorso 2 giugno hanno festeggiato 16 anni di matrimonio.