La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva assolto Calogero Mannino, l’ex ministro della Democrazia Cristiana, accusato nell’ambito del procedimento stralcio sulla Trattativa Stato-Mafia per attentato mediante violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La Procura di Palermo aveva chiesto una condanna a 9 anni.

Calogero Mannino assolto

Calogero Mannino è stato assolto dalla Corte d’Appello di Palermo che ha respinto la richiesta dei sostituti procuratori Giuseppe Fici e Sergio Barbera di una condanna a 9 anni di carcere. Come riporta Adnkronos, l’ex ministro della Democrazia Cristiana ha così commentato la decisione dei giudici: “Per oggi c’è la sentenza della Corte di Appello, che conferma l’assoluzione e proclama la mia innocenza come altre sentenze in questi venti anni“.

Secondo l’ipotesi della Procura che è stata respinta dalla Corte d’Appello e sulla quale si basava la richiesta di condanna a 9 anni di carcere per Calogero Mannino, l’ex ministro della DC avrebbe rappresentato in passato un obiettivo da eliminare per la mafia e sarebbe poi riuscito a negoziare con la mafia ottenendo la propria incolumità e divenendo il primo anello di congiunzione tra lo Stato e le cosche, anello che avrebbe poi portato alla Trattativa. Questa ipotesi non ha però trovato alcun riscontro nella sentenza della Corte d’Appello che ha confermato l’assoluzione in primo grado del 4 novembre 2015 di Calogero Mannino.

Il suo processo d’appello è stato sostenuto con rito abbreviato, gli altri imputati che invece attendono ancora il giudizio d’appello sono l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, i boss e Antonino Cinà e Leoluca Bagarella, il figlio dell’ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, condannato per associazione mafiosa, Massimo Ciancimino, e ancora l’ex generale dei carabinieri Mario Mori, l’ex capitano del Ros Giuseppe De Donno, il generale Antonio Subranni.

Le parole del legale di Mannino

L’avvocato di Calogero Mannino, Marcello Montalbano, ha commentato con queste parole la sentenza di assoluzione nei confronti del suo assistito: “Mannino si è sempre difeso dicendo ‘A me non interessa se una trattativa c’è stata, io certamente non sono colpevole di questi fatti che mi vengono addebitati’. Lo ha detto fin dal primo momento nell’interrogatorio, sia in primo grado che in appello“.

A commentare inoltre l’assoluzione dell’ex ministro della Democrazia Cristiana è stato anche Mario Mori, l’ex generale dei carabinieri condannato in primo grado a 12 anni per minaccia a corpo politico dello Stato nell’ambito del processo sulla “Trattativa”. Mori ha commentato con queste parole l’assoluzione dei Calogero Mannino: “Adesso che hanno assolto Mannino per i pm si pone un problema molto serio. Dovranno trovare il politico innominato che ci avrebbe ordinato di contattare il capomafia Totò Riina“.