Il loro amore è forte ma si vedono raramente insieme sui social. Sono Alessandra Amoroso e Stefano Settepani, produttore di Amici, a cui la cantante è legata ormai da 4 anni.

Alessandra Amoroso innamorata

“… E ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre…ma non basta mai!“, scrive sul suo profilo Instagram Alessandra Amoroso. Poi una foto in costume con il suo Stefano, abbracciati, innamorati e anche sorridenti. Gli amici vip non resistono e commentano tutti condividendo la gioia della coppia. La cantante Elisa, che ben conosce il mondo di Amici, ha scritto: “vedervi felici. Vi voglio bene. Petardini miei“. Non riesce a resistere all’amore incontenibile nemmeno Gianni Morandi: “Vedere questa felicità, fa bene al cuore“. E poi anche cuori e felicità da Noemi e da Veronica Peparini.





Matrimonio all’orizzonte?

Sulla possibilità di un imminente matrimonio ci sono un po’ di dubbi. Nonostante si parli spesso delle possibili nozze in realtà sembrano non esserci piani. In una intervista a Verissimo lo scorso anno aveva detto: “In futuro sogno matrimonio e figli ma per ora voglio concentrarmi su questo progetto, sulla musica“. Più di recente aveva raccontato al Giornale: “Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano…“. Intanto però la sua collaborazione con i Boombadabash ha ormai creato un vero e proprio tormentone estivo: Mambo Salentino, infatti, sembra aver conquistato tutti.