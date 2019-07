Al settimanale Nuovo Alex Belli ha affidato le sue riflessioni sulla possibilità di un reality televisivo. La partecipazione a Temptation Island Vip mette a nudo molte coppie dello spettacolo e della vita sentimentale di Belli si è parlato molto in diversi reality già in passato.

La possibilità di Temptation Island Vip

Non manca molto al ritorno di Temptation Island Vip, e ci si chiede se esista la possibilità che Alex Belli partecipi con la sua fidanzata Delia: “Sono talmente lontano dalla televisione, che non saprei… preferisco vivere il nostro amore lontano dalle telecamere“. E nel caso in cui Maria De Filippi facesse una telefonata: “Non riaggancerei mai il telefono alla signora della televisione… ma le spiegherei che il piccolo schermo mi coinvolge a malincuore, perché la tv non racconta nemmeno il 5% di quello che io sono in realtà“. Non sembra quindi che esista la possibilità di vedere il bell’attore in un reality televisivo.

L’amore con Delia

Dopo aver recitato insieme in Furore, io e Delia non ci siamo più visti” ha raccontato. Ma si sa che ormai i social uniscono tutti e anche loro hanno continuato a “vedersi” da lontano: “Però ci seguivamo a vicenda su Instagram e ogni giorno l’uno vedeva qualcosa dell’altra”. Poi la svolta: “Ci siamo “studiati” a lungo senza sentirci. Poi, nove mesi fa, l’ho chiamata per un servizio fotografico… e non ci siamo più lasciati!“