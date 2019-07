È morto a 92 anni David Hedison. L’attore era noto per aver vestito i panni dell’agente della CIA Felix Leiter in James Bond accanto a Roger Moore e Timothy Dalton.

Morto David Hedison

David Hedison è morto a Los Angeles all’età di 92 anni. Ad annunciarlo le due figlie, Alexandra e Serena: “Nostro padre ha portato gioia e umorismo ovunque sia andato e lo ha fatto con grande stile“, hanno ricordato.

La vita da attore

Una vita dedicata alla recitazione, soprattutto televisiva. Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Felix Leiter, l’agente della Cia amico e collaboratore di James Bond, apparso nei film Agente 007 – Vivi e lascia morire (1973), dove l’agente segreto più famoso della storia del cinema è interpretato da Roger Moore, e anche 007 – Vendetta privata (1989), dove invece a vestirne i panni è Timothy Dalton. Ha fatto quindi parte di una serie che ha conquistato indubbiamente il pubblico di tutto il mondo. con Con Roger Moore si ricorda anche Attacco: piattaforma Jennifer, del 1979. Oltre alla saga di James Bond era anche noto al pubblico televisivo per Viaggio in fondo al mare.