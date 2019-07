Durante il Tg di ieri di Enrico Mentana, il direttore ha interrotto la diretta, sempre con ironia, a causa incendio nello studio di via Umberto Novaro a Roma.

A fuoco lo studio di La7

Mentana si è fatto ospitare da David Parenzo e Luca Telse nello studio di In onda, per terminare la diretta del suo Telegiornale sulla chiusura di Piazza Affari: “Speriamo di essere sfuggiti alle fiamme. Non sfuggite voi alla Borsa“. Poi sui social ha condiviso le immagini di quanto stava accadendo: “Il mio povero studio“, ha scritto su Instagram.

L’incendio sarebbe partito dalla parte superiore del tetto, dove sono in corso dei lavori di riparazione. Le fiamme sono state completamente domate e non ci sono stati feriti.

