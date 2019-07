Francesco Facchinetti è davvero furioso, ma mantiene la calma nella sua story Instagram in cui spiega ai suoi follower quello che gli è accaduto. Qualcuno lo ha tradito, qualcuno a cui lui stesso ha dato smisurata fiducia e che deve avergli tirato un colpo basso che Francesco non si sarebbe mai aspettato. Ma Francesco Facchinetti è uno che non le manda a dire, e ce l’ha già dimostrato quando si è rivolto pubblicamente ad un vip scroccone.

Le sue parole sono piene di amarezza, ma il tono è pacato e tranquillo di chi è pronto a ripagare lo smacco subito. Ed infatti il figlio dell’immenso Roby Facchinetti, fa una promessa: “Te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni“. Non solo badnews per i follower del fu dj Francesco. Francesco infatti, annuncia un importante traguardo raggiunto con gli artisti che cura e guida attraverso la sua agenzia di management.

Lo sfogo

Lo sfogo giunge come un fulmine a ciel sereno, sul profilo Instagram dell’artista, che ha deciso di dirne quattro a chi lo ha pugnalato alle spalle. Non fa il suo nome, Facchinetti, ma pare che il destinatario del messaggio sia ben consapevole che si rivolga a lui.

“Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, che mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha raccontato un sacco di frottole” comincia Francesco. “Quindi mi sono svegliato molto inca**ato“. Poi la promessa: “Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni, è così“.

L’annuncio

Dopo una grossa delusione, proprio dietro l’angolo, però, spesso la vita ci riserva grosse soddisfazioni. Ed è proprio quello che è accaduto a Facchinetti. “Però la vita ti toglie e la vita di dà. Oggi è arrivata questa certificazione platino e sono felice” ha proseguito l’artista.

Francesco ha annunciato il disco di platino per due degli artisti che segue, Elodie e i Kolors. Lo ha raccontato in un’altra story. A seguito poi un altro messaggio che lascia intendere che il tradimento sia avvenuto proprio nel suo ambiente lavorativo. “A tutti gli pseudo manager che mi rubano il lavoro dico solo una cosa: io non farò lo stesso, anzi farò di meglio. Aspetterò il vostro fallimento e poi saranno i vostri talenti che verranno da me come è successo negli ultimi tre anni. Ho 38 anni, 4 figli e decine di successi alle spalle ma la fame non mi è passata. Il mio prossimo pasto? Sarete voi“.