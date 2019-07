Un tragico incidente è accaduto sul set di Fast & Furious 9: lo stuntman, controfigura di Vin Diesel, Joe Watts, è precipitato da 9 metri di altezza mentre veniva girata una scena in cui saltava da un balcone. Le condizioni del giovane sono gravi, si trova adesso in coma.

Gravissimo incidente sul set di Fast & Furious 9

Dopo la tragica morte di Paul Walker, volto noto della saga, Fast & Furious viene colpito da un avvenimento drammatico. Joe Watts, controfigura di Vin Diesel, ieri, intorno a mezzogiorno, è stato vittima di un terribile incidente sul set, mentre stava girando una scena in cui saltava da un balcone a 9 metri d’altezza. Come riporta The Sun, una fonte ha riferito che “lo stuntman si è lanciato dal balcone attaccato a un cavo di sicurezza, ma sembra che il cavo si sia spezzato“.

Purtroppo, nonostante Joe Watts sia riuscito parzialmente ad attutire la caduta è precipitato battendo la testa. Lo studio della Warner Bros in cui si stavano girando le scene del film è stato adesso sigillato dagli inquirenti che dovranno stabilire la dinamica dell’accaduto. Intanto, pare che alla polizia sia stato consegnato il filmato dell’accaduto verificatosi a telecamere accese.

Le condizioni di Joe Watts

Come riporta The Sun, la fidanzata di Joe Watts, Tilly Powell, ha comunicato in un post su Facebook le condizioni del suo fidanzato scrivendo: “Joe ha riportato una grave ferita alla testa e si trova in coma indotto. È stabile ed è stato monitorato tutta la notte. Lo amo tantissimo e il mio cuore è a pezzi. Ha tutta la sua famiglia e i suoi amici dalla sua parte per aiutarlo ad affrontare tutto questo“. Lo stuntman si trova ricoverato al Royal London Hospital.

Alla terribile caduta della sua controfigura, ha assistito anche Vin Diesel. Stando a quanto comunicato da una fonte al giornale britannico l’attore è apparso sconvolto dopo il tragico incidente: “Vin Diesel è stato visto sul set pochi secondi dopo. Sembrava pallido, sotto shock e in lacrime. Ha visto cosa è accaduto“.

*Immagine in alto: Joe Watts – IMDB