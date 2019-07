Tav, Conte ha deciso: "Si farà, non realizzarla costerebbe più che farla"

“Ho un importante aggiornamento da darvi, in merito al progetto dell’Alta Velocità Torino-Lione“. Così il premier Conte esordisce in un video in diretta sul suo profilo Facebook la decisione di dare il via ufficiale ai lavori. Direttamente da Palazzo Chigi, Conte fa un discorso su costi e benefici sulla contestata realizzazione dell’infrastruttura che ha, da sempre, messo in opposizione le due forze politiche al governo.

Sì alla Tav, Conte: “In gioco ci sono tanti soldi”

Dopo aver spiegato i motivi della decisione e aver ripercorso i vari passaggi del suo operato dall’inizio del suo mandato, Conte dichiara: “Alla luce di questi nuovi finanziamenti comunitari, non realizzarla costerebbe più che farla. La decisione di non realizzare l’opera ci esporrebbe a tutti i costi derivanti dalla rottura dell’accordo con la Francia. Dico questo guardando all’interesso nazionale, che è l’unica ed esclusiva stella polare che guida e sempre guiderà questo governo“.

L’annuncio di Giuseppe Conte su Facebook: