Dopo l’ultima puntata di Temptation Island in molti si chiedono se è vero che Massimo e la tentatrice Elena abbiamo avuto rapporti sessuali durante il week end da sogno. L’audio del video mostrato alla fidanzata Ilaria infatti lascerebbe davvero pochi dubbi a riguardo.

La situazione per la coppia si complica: se la passione dovesse essere confermata, allora il rapporto tra Massimo e Ilaria potrebbe essere compromesso per sempre.

Il week end da sogno

Mentre Ilaria ha deciso di rinunciare al suo week end da sogno con il tentatore Javier, il fidanzato Massimo ha deciso di concedersi questa fuga trasgressiva con la bella Elena.

Nel corso del fine settimana non sono mancate coccole, abbracci e persino baci. Segni che Massimo è sempre più distante, fatto ormai evidente anche agli occhi di Ilaria che non nasconde la delusione a riguardo. Più di una volta la giovane è scoppiata in lacrime vedendo il suo uomo attratto da un’altra, tanto che all’ultimo falò è stato necessario l’intervento di Filippo Bisciglia che ha cercato di consolarla.

Il colpo di grazia

Ad infliggere il colpo di grazia ad Ilaria, però, non è stato tanto il week end da sogno in sé, quanto il sospetto che in quella notte possa essere accaduto qualcosa di irreparabile. Dopo aver trascorso la serata insieme, nel fine settimana, Massimo e Elena si sono ritirati nei loro alloggi, adiacenti. Sembrava tutto tranquillo, fino a che lui, a tarda notte non è uscito sul patio per fumare una sigaretta. Quando bussa alla porta di Elena lei non si fa attendere ed esce. Ora quello che è accaduto dopo resta un enigma, dal momento che le immagini poco nitide delle telecamere notturne compromettono la visione.





Eppure si sente distintamente un schiocco di baci. Ilaria, che ha guardato il filmato inginocchiata nel pinnettu per cercare di carpire i dettagli più significativi, giura di averli sentiti gemere. “Ma dai, i gemiti? Ma vi rendete conto? ” ha commentato furiosa.

La rete esplode

Il pubblico a pochi dubbi, sul patio i due avrebbero fatto sesso. E la tesi esplode sui social, con utenti che dicono la loro su Twitter.

In pratica Massimo ha fatto sesso sul tavolino con la ragazza i gemiti erano chiari….. #TemptationIsland pic.twitter.com/gtwyt1v7J2 — Zeus (@ZeusMega) July 22, 2019