Il cinema piange la scomparsa di Rutger Hauer, glaciale replicante di Blade Runner, il film cult grazie al quale è diventato celebre, dando forma a uno dei personaggi più controversi di sempre. L’attore è scomparso a 75 anni lo scorso 19 luglio mentre oggi si sono svolti i funerali, come ha reso noto l’agente. Olandese, è stato anche il cavaliere maledetto di Ladyhawke e il vagabondo disperato ne La leggenda del santo bevitore di Ermanno Olmi. Ruoli molto lontani a cui ha saputo trasmettere allo stesso modo la sua personalità profonda e tormentata.

Morto l’attore Rutger Hauer: una ferita per il cinema

“Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi“, sussurrava il suo personaggio sotto la pioggia di una distopica Los Angeles in un futuro 2019, lo stesso anno in cui l’attore è morto.

Una triste coincidenza che ci riporta alla mente il momento in cui il replicante osserva l’unica cosa che accomuna la sua vita sintetica con quella dei suoi aguzzini umani, la morte. Rutger Hauer lo possiamo rivedere ancora su quel tetto, lo sguardo di ghiaccio eppure carico di emozioni, un’espressività che ha caratterizzato tutte le sue interpretazioni.

L’olandese che ha conquistato Hollywood

È morto invece in Olanda, nella sua città natale, ma è ad Amsterdam che la sua personalità sfuggente si è formata.

Da marinaio, poi attivista animalista, è diventato una star grazie a Fiori di Carne, di Paul Verhoeven, che gli ha aperto la strada per Hollywood. Qui ha avuta una carriera costellata di film diventati poi cult per più generazioni su una vastissima produzione, ma subisce un arresto negli anni Novanta, momento discendente dell’attore.

Hauer rimane comunque un riferimento della cinematografia mondiale e sono tantissimi i fan delle sue interpretazioni a rendergli omaggio. Il suo Roy che sfida il giovane Harrison Ford in Blade Runner, l’amante crudelmente diviso dalla sua amata Michelle Pfeiffer, continueranno a essere protagonisti della storia del cinema.