Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno conquistato il pubblico durante lo scorso Grande Fratello vip. Il vincitore aveva chiesto alla sua dolce compagna di sposarlo proprio durante le battute finali del reality commuovendo il pubblico.

Un compleanno speciale

“Mettersi in posa appena svegli, per far contenti i genitori… Buon Compleanno piccola mia!“, scrive commosso Daniele Bossari su Instagram. In foto, tutti sorridenti e bellissimo, lui, la moglie Filippa Lagerback e anche la piccola Stella, che piccola decisamente non è più.

Moltissimi fan festeggiano e commentano augurando ogni bene alla piccola di casa che nella foto tiene in braccio il cane di casa nella foto.

Per lei sono 16 anni e sui social ha già un profilo tutto suo.

Il passato di Bossari

A Mistero Magazine Daniele Bossari aveva raccontato una esperienza accaduta a Bali, proprio mentre girava una puntata del famoso programma: “Stavamo investigando su magia bianca e magia nera, e per caso siamo entrati in contatto con un Balian, come lo chiamano lì, ossia una persona con una serie di poteri che possono variare: dalla capacità di aggiustare le ossa a quella di mettersi in contatto con gli antenati“. Poi continua: “Ci trovavamo in spiaggia una notte di luna piena per riprendere un rituale.

Io ero sdraiato in attesa del mio turno, quando mi sono sentito afferrare sotto le ascelle, e sollevare di peso da qualcuno che fisicamente non c’era. Subito dopo sono entrato in una sorta di trance, e ho sentito la testa che mi girava fortissimo. Ho chiesto immediatamente di farmi consegnare il metal detector che stavamo usando per il servizio, e mi sono sentito guidare… Dopo dieci passi ho trovato una moneta antica con la raffigurazione del Mahabharata, la più famosa epopea indiana, con al centro il dio del vento“.