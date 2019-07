Franco Trentalance si è ritirato come pornoattore nel 2017, ora si occupa di scrivere libri e fare il mental coach. L’ex pornoattore ha parlato del suo ultimo libro Seduzione Magnetica uscito nel 2018 ai microfoni di L’Italia s’è desta a Radio Cusano Campus, spiegando la sua visione della seduzione e dicendo la sua sulla scena porno attuale plasmata da internet. Poi, arriva la confessione: pare che in due occasioni abbia fatto cilecca.

Franco Trentalance e la seduzione

Parlando del suo libro Seduzione Magnetica, uscito nel 2018, l’ex pornoattore Franco Trentalance ha spiegato qual è la sua idea di seduzione: “Non è diversa da altre cose che comprendono la stima di sé, la consapevolezza del proprio valore, il saper fare cose, cioè essere abile in qualcosa.

Non è diversa dal mondo del lavoro, dove tu devi in qualche modo importi, far vedere cosa sai fare, non è un emisfero che sta chissà dove, la seduzione siamo noi così come siamo noi, come siamo con gli amici, sul lavoro, eccetera“.

Al di là del discorso inerente al suo libro, Franco Trentalance ha spiegato che essere un pornoattore non è sempre stato un vantaggio per lui: “Quando ho iniziato io, più di 20 anni fa, quando il porno era meno pop una prima di uscire con me ci pensava non una ma 10 volte e parlo di 20 anni fa e non del Medioevo“.

Quelle volte in cui ha fatto cilecca

Si contano sulle dita di una mano le volte in cui Franco Trentalance non è riuscito a dare il meglio di sé sul set e in entrambe le situazioni il problema di fondo era che non era “spensierato”: “Ho avuto scene più intense e scene meno, ho fatto quasi mille scene di sesso e ho fatto cilecca 2 volte, che ricordo molto bene. (…) Erano 2 situazioni che avevo i cavoli miei, ero all’estero avevo un problema a casa in famiglia, una volta avevo una cosa del commercialista che mi aveva comunicato una multa gigante, quindi come dicono a Napoli il c.

non vuole pensieri“. Attualmente, il suo rapporto con il sesso è cambiato ed è lui stesso a raccontarlo e a porre le sue nuove abitudini come un suggerimento: “Sono un paio d’anni che faccio sesso nelle ore diurne non dopo le 20,30“.

Per quanto riguarda i cambiamenti sovvenuti nella scena porno con internet, l’ex pornoattore ha notato che il rispetto per le donne sia molto meno presente adesso: “C’è una deriva a mio parere poco edificante: avendo internet creato mille nicchie di porno – una volta c’erano i film con trama e i film senza trama, si faceva sesso di qua e di là, in uno c’era un po’ di recitazione l’altro erano scene di sesso attaccate, la deriva pericolosa è che ci sono diverse scene concordate con l’attrice, con gli attori, tutte le scene vengono concordate anche quelle più violente, (…) c’è un approccio di una fetta di utenza a livello mondiale, non solo italiano, che non avendo confidenza, non avendo approcci frequenti con l’universo femminile vuol vedere la donna umiliata“.

Il motivo di questa violenza sarebbe proprio da ricondurre nella presenza di un pubblico che non ha contatto diretto con l’universo femminile: “Una parte di utenza non può arrivare a un certo tipo di donna che vorrebbe avere quindi la vuole vedere umiliata, violentata, ecc.“.

Il rapporto con Rocco Siffredi plagiato dai media

Franco Trentalance chiarisce una volta per tutte che con l’attore Rocco Siffredi non c’è mai stata alcun tipo di competizione e alcuna discordia. I media avrebbero creato di proposito una contrapposizione inesistente: “Ci conosciamo da una vita non c’è più concorrenza perché io mi sono ritirato ufficialmente, scirvo libri, lavoro come coach. Noi non ci siamo nè simpatici nè antipatici la stampa negli anni ha sempre cercato di creare lo scontro e a volte c’è riuscita. Hanno sempre cercato di fare un po’ come con Vasco e Ligabue. Se io dico che con Rocco non ci siamo né simpatici né antipatici, la notizia potrebbe essere ‘Trentalance dichiara: Rocco non mi è simpatico’“.