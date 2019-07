15 milioni di fondi regionali sottratti per la costruzione del grattacielo della Regione Piemonte e fornitura di piastrelle prive degli standard richiesti: questo il quadro elaborato dagli inquirenti che ieri hanno notificato la chiusura delle indagini a 10 persone tra funzionari, ex funzionari della Regione Piemonte e amministratori di società. Già lo scorso anno erano emerse le prime irregolarità sulla fornitura di materiale edile mai effettivamente arrivato in cantiere.

15 milioni di soldi pubblici sottratti

I lavori di costruzione del grattacielo della Regione Piemonte erano entrati nel mirino degli inquirenti già nel 2018, quando erano emerse evidenti irregolarità. Notizia di ieri è che è stata notificata la chiusura delle indagini a 10 persone accusate a vario titolo di abuso d’ufficio, peculato, falso e inadempienza contrattuale.

Gli indagati sono 2 funzionari e 2 ex funzionari della Regione, a questi si aggiungono anche 6 amministratori di società. Ad appropriarsi dei soldi pubblici sarebbero stati proprio i funzionari regionali che sarebbero riusciti a falsificare i registri contabili liquidando 15 milioni di euro alla società incaricata della fornitura del materiale di costruzione per la Torre Regione Piemonte, materiale mai usato in cantiere perché di fatto mai giunto sul posto e che si ipotizza sia quindi stato così sottratto.

Piastrelle già lesionate

I 6 amministratori di società indagati avrebbero invece commesso il reato di inadempienza contrattuale fornendo per il grattacielo della Regione Piemonte piastrelle non corrispondenti agli standard richiesti, già lesionate. Infatti, lo scorso 15 febbraio scorso, i carabinieri avevano posto sotto sequestro probatorio diversi metri quadrati di piastrelle fornite dalla società alla stazione appaltante.

Le piastrelle non avrebbero avuto le caratteristiche richieste e pare che al momento del sequestro si presentassero già usurate: pare non abbiano subìto il trattamento con materiale idrorepellente e consolidante necessario per evitare lesioni, in più, sarebbero caratterizzate da valori eccessivi di deformabilità sotto carico e a scarico avvenuto.

*Immagine in alto: Wikimedia | Gianni Careddu | Modificato