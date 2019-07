Il 23 luglio del 1986 su univano in matrimonio Sarah Ferguson e il Principe Andrea, un matrimonio che ha scritto la storia della Royal Family, tra scandali e gossip feroce che hanno messo il rapporto a dura prova. L’epilogo come molti sapranno è stato il divorzio.

Eppure Fergie ed Andrew sono riusciti a superare ogni tempesta ed ora non solo vivono sotto lo stesso tetto, ma addirittura danno ancora un forte valore a questa ricorrenza.

Un amore che sfida le convenzioni

Se c’è un modo in cui ci piace ricordare la storia tra Sarah Ferguson e Andrea è quello di un amore che sfida ogni convenzione.

Il loro primo incontro è datato 1985: galeotta fu Lady Diana, amica di infanzia della Ferguson. A quei tempi la Principessa Triste, già sposa di Carlo, soleva portare con sé l’amica Fergie. La guidò nel suo debutto in società fino alla cena di gala per il torneo di Ascot che si tenne quell’anno al Castello di Windsor.

Quella sera Sarah sedette accanto al figlio preferito della Regina Elisabetta, Andrea di York e fu colpo di fulmine. I due cominciarono a frequentarsi fino a che nel 1986 lui non le fece la sua proposta, con un anello di fidanzamento in oro coronato da un rubino tempestato da 10 diamanti.

Il gioiello fu mostrato al mondo quando la coppia annunciò il loro fidanzamento. Si sposarono pochi mesi dopo suggellando il tutto con un bacio appassionato sul balcone che all’epoca fece molto discutere, poiché sovvertiva ogni legge dell’etichetta. Sarah ricorda quel momento come un atto di ribellione: “Tutti ci avevano detto di non farlo, ma eravamo molto innamorati“. E lo erano davvero. Quegli anni furono molto felici e in quegli anni nacquero le due figlie della Ferguson Beatrice e Eugene. Poi sul principio degli anni ’90 cominciarono le note dolenti: la lontananza del principe, i presunti tradimenti della Ferguson.

Ed infine l’annuncio della separazione nel 1992. Il divorzio arrivò 4 anni fa, con un accordo di 4 milioni di sterline.

Un rapporto autentico

Nonostante il polverone mediatico sollevato dagli scandali e dal divorzio, quello tra la Ferguson e Andrea è sempre stato un rapporto autentico, tanto che sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto a Royal Lodge dei Windsor. Qualcuno parla di seconde nozze, prontamente smentite da entrambi che rispondono ai media spiegando che la sintonia è perfetta così com’è.

Quanto a Sarah, pur non facendo più parte della famiglia reale continua a frequentarne i membri ed anche con la Regina ha saputo mantenere salda fiducia e stima. La stessa Ferguson oggi 59enne ricorda: “Quando ho incontrato Sua Maestà per parlare del divorzio mi chiese: “Di cosa hai bisogno Sarah?” e io ho risposi “della sua amicizia“, ​​e credo che questo la abbia sorpresa, perché tutti erano convinti che io avrei chiesto molto denaro“.