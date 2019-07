La comunità LGBT russa e internazionale piange la morte di Yelena Grigoriyeva, attivista 41enne per i diritti della comunità LGBT, uccisa con 8 coltellate nella notte tra sabato e domenica scorsa, nei pressi di casa sua a San Pietroburgo. Ieri alcuni attivisti LGBT si sono riuniti per chiedere verità sul suo omicidio.

Yelena Grigoriyeva minacciata di morte

Il nome dell’attivista LGBT Yelena Grigoriyeva era comparso su un sito che istigava ad uccidere gli omosessuali che pare addirittura offrisse dei compensi per chi li aggredisse. A confermare il fatto che l’attivista era stata più volte minacciata di morte è stato il suo amico, anche lui attivista LGBT, Dinar Idrisov.

Su Facebook, l’attivista ha scritto che Yelena Grigoriyeva aveva addirittura chiesto ad una sua amica di badare al suo gatto nel caso in cui fosse stata uccisa, inoltre, l’uomo ha anche detto che l’attivista si era rivolta alle forze dell’ordine insieme al suo avvocato per denunciare le minacce che riceveva. Tuttavia, le autorità russe non hanno ancora confermato il movente del suo omicidio, se sia effettivamente da ricondurre alla sua attività nella comunità LGBT.

La morte di Yelena Grigoriyeva

L’attivista LGBT Yelena Grigoriyeva è stata uccisa con 8 coltellate nei pressi di casa sua a San Pietroburgo, ma sono stati trovati anche segni di strangolamento sul suo corpo.

Stando a quanto riporta Fontanka, un uomo di 40 anni è stato tratto in arresto per l’omicidio dell’attivista LGBT. Pare che il corpo senza vita di Yelena Grigoriyeva sia stato segnalato solo 12 ore dopo l’omicidio perché nascosto tra i cespugli e dunque non ben visibile.

La donna era una delle militanti più attive della comunità LGBT russa, sempre presenti alle manifestazioni e alle proteste per i diritti degli omosessuali. Il timore degli attivisti LGBT è che non si faccia luce sul suo omicidio, ieri, infatti, sono scesi in piazza per chiedere verità alle autorità della Russia.