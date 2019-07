Che pazienza ci vuole per essere mamme. Lo sanno un po’ tutte, ma oggi Michelle Hunziker sta facendo appello a tutta la sua, dopo che Aurora Ramazzotti, figlia adorata, ha pubblicato su Instagram, per sbaglio si intende, in numero di telefono della mamma.

Il messaggio di Aurora Ramazzotti

Dopo aver pubblicato per sbaglio il numero di telefono di mamma Michelle, Aurora Ramazzotti è mortificata. Così mortificata da pubblicare un video in cui si appella al buon cuore di tutti i fan della conduttrice svizzera: “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte“.

L’appello di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker dal canto suo mostra tutto il suo buonumore, incrinato solo leggermente dal folle desiderio di non cambiare numero. Nella speranza che questa ondata di messaggi e telefonate si esaurisca presto lancia un appello: “Mi stanno arrivano 60 milioni di messaggi al secondo. Per favore non inondatemi di telefonate… Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine“. Sperando che intanto il suo appello intenerisca i fan, la Hunziker tiene il telefono in modalità aereo, non si sa mai che possa “esplodere” da un momento all’altro: “Queste cose possono capitare, Auri poverina è mortificata, può capitare, però voi per favore fate i bravi“.

