Dramma tremendo a Pozzuoli dove un bimbo di 4 anni sarebbe morto annegato dopo essere caduto in piscina mentre si stava svolgendo un matrimonio. Quando una donna si è accorta del corpo in acqua era troppo tardi per riuscire a salvarlo. Su quella che al momento sembra una tragedia, indagano i carabinieri.

Cade in piscina e annega

A Lucrino, sulle coste di Pozzuoli, nella serata di ieri, si stava svolgendo un matrimonio. Ad un certo punto un bimbo, probabilmente sfuggendo a mamma e papà, si sarebbe avvicinato alla piscina. Stando alle fonti locali, pare che altri bambini stessero giocando in acqua. Ancora non si conosce l’esatta dinamica, ma si pensa che il bimbo avvicinandosi alla piscina sia caduto in acqua.

Quando un’animatrice si accorge del corpo del piccolo in piscina di butta per tentare tutto il possibile.

I soccorsi per tentare di salvarlo

Stando a quanto rivela Il Mattino, una volta notato il corpo in piscina sono stati chiamati i soccorsi. Il piccolo è stato trasferito immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ma per lui non c’è stato niente da fare. I medici del nosocomio hanno solo constatato il decesso.

Al momento la piscina dove si stava svolgendo la festa è stata posta sotto sequestro così come tutta l’area vicino.

Sul caso indagano gli agenti di polizia del Commissariato di Pozzuoli che avrebbero anche interrogato i presenti per ricostruire quanto accaduto. Il corpo del bambino è stato portato al secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia utile a constatare definitivamente le cause della morte.