Appassionato di storia, Lorenzo Campus, giovane studente 23enne di Subbiano, in provincia di Arezzo, ha acquistato da un suo amico uno zaino della Seconda Guerra Mondiale per la sua collezione di cimeli. Fin qui non c’è nulla di strano, salvo poi notare, con gran sorpresa, la presenza di un nome e di un numero di matricola e decidere così di tentare di risalire al proprietario dello zaino. La storia è stata raccontata da Arezzonotizie.

Lo zaino era di un soldato canadese

Un oggetto raro, quello acquistato dal ragazzo, che dopo aver notato la presenza di un nome e di un numero di matricola ha capito che lo zaino della Seconda Guerra Mondiale che aveva acquistato doveva appartenere a qualcuno.

Il giovane ha quindi deciso di fare di tutto per rintracciare il proprietario dello prezioso oggetto.

In fin dei conti il suo bisnonno ha preso parte alle campagne in Grecia e in Albania e lui, da nipote, sarebbe stato molto contento di riavere un suo oggetto nel caso in cui fosse stato ritrovato. Partendo da questo presupposto, quindi, ha pensato che anche i famigliari del soldato avrebbero potuto pensare la stessa cosa e per questo ha deciso di fare delle ricerche in merito.

Si è rivolto a varie biblioteche pubbliche e poi ai social, ha scoperto che si trattava di uno zaino che veniva dato in dotazione alle truppe del Canada, del Quebec precisamente. Proprio grazie ai social, ha finito per trovare un gruppo dedicato ai soldati canadesi inviati in Italia nel corso della Seconda Guerra Mondiale. In questo modo ha scoperto che lo zaino da lui acquistato era appartenuto appunto ad un soldato canadese rimasto in Italia dal 14 giugno 1943 al 9 marzo 1945.

Lo zaino verrà spedito in Canada

Il nome e il numero di matricola incisi sullo zaino della Seconda Guerra Mondiale sono P.E.

St Laurent service number E47068 e partendo da questi dati Lorenzo Campus ha scoperto che il soldato, proveniente dal Quebec francese, faceva parte del reparto anti aereo 2 Laa Regiment Royal Canadian Artillery. Si trattava di un soldato semplice, dato che era il modello che veniva consegnato alle truppe.

Grazie alle ricerche effettuate sono due i nomi di militari rintracciati ed entrambi non ci sono più. Lorenzo Campus, però, non intende interrompere le ricerche e vuole far avere lo zaino ai famigliari. In alternativa invierà lo zaino al Royal Canadian Museum dove vi è una collezione di cimeli come questo.

Intanto, Lorenzo Campus ha condiviso sul gruppo dei soldati canadesi impegnati in Italia, Canadians in the Italian Campaign in World War II, la foto dello zaino definendolo come “un simbolo di collaborazione fra 2 popoli“, e dicendo di essere vicino a trovare la famiglia del proprietario.