L’attrice 33enne Danika McGuigan ha perso la sua battaglia contro il cancro ed è morta martedì 23 luglio, nelle prime ore della mattina. Figlia del famoso pugile Barry McGuigan, la giovane attrice era diventata famosa per la sua performance nei film Philomena e The Secret Scripture.

Danika McGuigan si è spenta a 33 anni

Danika McGuigan aveva 33 anni e combatteva contro la leucemia da molto tempo. Già quando aveva 11 anni si era sottoposta alle terapie per 2 anni riuscendo a superare la malattia. Purtroppo, come ha spiegato suo fratello Shane su Instagram, questa volta, non ce l’ha fatta. L’attrice di origini irlandesi era nota anche per aver recitato nella serie televisiva Can’t Cope, Won’t Cope.

La giovane attrice scomparsa tragicamente dopo una dura battaglia contro il tumore aveva 3 fratelli.

Le parole piene di dolore del fratello di Danika

Il fratello di Danika McGuigan, Shane, pugile professionista come il padre Barry, ha scritto un post su Instagram per dare notizia della tragica scomparsa della sorella. Le sue sono parole colme di dolore. Shane McGuigan ha scritto: “Mi spezza il cuore scrivere questo. La mia bellissima sorella Danika ha perso la sua battaglia contro il cancro, nelle prime ora di martedì mattina, alla giovane età di 33 anni.

Aveva superato la malattia combattendola per 2 anni da quando aveva 11 anni fino ai 13“.

Gli ultimi anni vissuti insieme sono considerati dalla famiglia come una benedizione: “Io, i miei fratelli e i miei genitori abbiamo avuto il privilegio di vivere accanto alla nostra meravigliosa Nika per altri 20 anni dopo la sua prima battaglia. Purtroppo, Nika non è riuscita a sconfiggerla di nuovo ma ha combattuto così coraggiosamente fino alla fine. Ho ricordi che amerò per tutta la vita e il tuo spirito continuerà a vivere per sempre. Sono così orgoglioso di te.

Ti amerò per sempre mia piccola sorella maggiore. RIP“.