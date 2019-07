Il gossip impazza, ma sul fatto che sia fondato ci sono diversi dubbi. George Clooney avrebbe una figlia segreta, almeno stando a quanto spifferato in una lettera e riportato dal magazine australiano NW. Fonti vicine all’attore hanno già riferito a GossipCop la smentita dello stesso Clooney che ha bollato il gossip come ridicolo.

Una figlia segreta?

George Clooney avrebbe ricevuto nei giorni scorsi una lettera anonima nella sua casa sul Lago di Como in cui gli viene rivelato di essere già padre da 5 anni di una bambina di nome Ava. La bambina è la figlia di Stacy Kleiber, ex fidanzata dell’attore.

Lei gli avrebbe tenuto nascosta la gravidanza e la bambina risulta essere figlia del marito dell’atleta molto nota nel mondo del wrestling. Nella presunta lettera, l’anonimo mittente consiglierebbe a Clooney di chiedere alla ex il test del dna della bambina.

I fatti e il gossip

Quello che si sa per certo è che George Clooney e Stacy Kleiber sono stati insieme dal 2011 al 2013. La figlia della Kleiber è Ava Grace Pobre nata il 20 agosto del 2014. “Jared e io siamo stati benedetti con il nuovo amore della nostra vita. Ava Grace Pobre è nata a casa mercoledì 20 agosto“, aveva detto la Kleiber riferendosi al padre della bambina.

Questi sono i fatti, ma qualcuno ci ricama sopra e ipotizza che la relazione tra i due sia andata avanti anche dopo la rottura “pubblica“.

Il sito GossipCop ha già raccolto la smentita di persone vicino a Clooney che avrebbero detto “che l’articolo della rivista è completamente ridicolo. Siamo certi che Clooney non abbia mai ricevuto una lettera che richiedesse un test di paternità per la figlia della Keibler. Va notato che in una foto di famiglia che Keibler ha pubblicato su Instagram mostra che Ava assomiglia molto a Pobre, il suo vero padre“.