Tra relax ed immersioni si gode questa torrida estate anche Claudio Baglioni. Il Capitano Coraggioso (grado guadagnato durante il tour con Gianni Morandi) sceglie vacanze in barca a vela.

A beccarlo ancora una volta tra le coste turchine di Lampedusa è il settimanale Chi, che non si lascia sfuggire l’occasione di immortalare Claudio Baglioni fasciato nel suo microslippino bianco… “tanto stretto al punto che ci immaginiamo tutto“.

Un tuffo per Claudio

I paparazzi lo hanno colto proprio mentre si prepara al tuffo. Claudio Baglioni è intento ad infilare la maschera, mentre la sua dolce metà, la compagna Rossella Barattolo, lo osserva dal ponte della barca a vela.

Bisogna riconoscere al direttore artistico degli ultimi Festival di Sanremo, che negli anni ha conservato una forma fisica davvero invidiabile. E che stile soprattutto, basta guardarlo in tenuta da barca al fianco della sua Rossella in bermuda di cotone, berretto bianco e mocassini. Certo, qualche rotolino ci sta, ma lo porta con classe, bisogna ammetterlo.

L’amata Lampedusa

La coppia Claudio e Rossella hanno scelto ancora una volta Lampedusa come meta di queste vacanze e forse non è un caso. Entrambi sono molto legati a quest’isola e soprattutto sensibilmente motivati dal tema migranti. Abbiamo già visto, in occasione di Sanremo, come si schiera in tema di migrazioni, portandolo allo scontro con Salvini.

Per ben 10 anni, Claudio Baglioni e Rossella Barattolo, sua manager e sua compagna di vita hanno portato avanti un progetto che aveva come oggetto l’organizzazione di eventi sull’isola, con il fine di sensibilizzare le platee sull’importanza del tema degli sbarchi. Si può quindi dire che il cantante musicista e la compagna sono particolarmente legati a questi luoghi e amino trascorrerci il loro tempo libero.