La notizia, come spesso accade in questi ultimi tempi, arriva dall’account Instagram ufficiale di Luciana Littizzetto. È la comica a raccontare come nell’abitazione di campagna della mamma ci sia stato un furto.

Furto a casa della mamma di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto ha documentato passo passo quanto lasciato dai ladri con una serie di video su Instagram. Sia lei che la mamma commentano con una discreta ironia quanto successo, anche se si sa che quando i ladri colpiscono in casa affrontare la situazione è sempre difficile. “Ladri nella casa di campagna“, scrive a corredo del video. Intanto che scorrono sul video le immagini della casa sottosopra si sente la risata appena accennata della Litizzetto che con la solita ironia dice: “Che sfiga“.

Anche la mamma della comica scherza: “Questo è così carino, non l’hanno preso…“. Pare che niente abbia convinto i ladri a prendere anche una camicia: “La camicia brutta non l’hanno rubata… peccato“, scrive ancora. Niente neanche per i libri, anche quelli non sono stati rubati, commentano serie.

La mamma della comica festeggia perché comunque i ladri non hanno preso una borsa “proprio bella”. Intanto scorrono a schermo le immagini casa, delle cose abbandonate per terra, con il commento della Littizzetto: “Ladri sfigati…“.

Alla fine la comica non si trattiene: “La casa di Emanuele Filiberto dava più soddisfazione“.

Il furto a casa di Emanuele Filiberto

È la stessa Littizzetto a rimandare al furto di qualche giorno fa a casa di Emanuele Filiberto di Savoia e della moglie Clotilde Courau. I ladri si sono concentrati sui gioielli della coppia portandosi via un bottino che si attesterebbe intorno a 500mila euro. In realtà, come riporta Le Parisien, questa stima andrebbe a legarsi solamente al valore dei pezzi più “ricchi” probabilmente rubati: il danno potrebbe quindi essere molto più ingente.