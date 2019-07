I fan si sono allarmati dopo la diffusione della notizia di un malore per Stash. Il cantante dei The Kolors però rassicura tutti dal suo profilo Instagram, pronto per ricominciare a cantare pubblicamente.

La verità da Facchinetti

Intanto i fan chiedono all’agente di Stash, Francesco Facchinetti, notizie sul loro cantante e anche lui risponde rassicurando tutti: “Ragazzi mi raccomando non facciamo uscire notizie sbagliate“, dice subito. “Stash è a Lecce, ha avuto un mancamento, è svenuto, ma non è all’ospedale, adesso va tutto bene, lo stiamo rimettendo in sesto, e non è successo niente di grave. Mi raccomando“, va tutto bene conclude quindi, ricordando sempre di fare attenzione a non allarmare con notizie poco attinenti alla realtà.

I fan quindi possono considerarsi rassicurati: niente di grave e cantante di nuovo in pista, anzi “pronto a far casino più di sempre“, come spiega lui stesso.

Guarda il video

