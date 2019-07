Albert Flick, 77 anni, è stato condannato da una giuria dello stato del Maine per aver ucciso una donna, pugnalandola 11 volte davanti ai suoi figli. L’uomo aveva già passato decenni in prigione per un reato quasi identico, dopo l’omicidio della moglie avvenuto nel 1979. Tornato in libertà per buona condotta, era poi stato condannato altre volte: nell’ultima occasione, nel 2010, il giudice si era limitato a sentenziare 4 anni di carcere, sostenendo che ormai l’uomo, a causa della sua età avanzata, non fosse più una minaccia. Parole che, alla luce dei fatti, suonano decisamente poco lungimiranti.

Accoltellata davanti a figli

Secondo quanto riportato dall’Associated Press, Flick ha ricevuto la condanna lo scorso 17 luglio per i fatti risalenti al 2018, quando l’aggressione alla 48enne Kimberly Dobbie e il precedente acquisto dei coltelli usati nell’omicidio furono ripresi da alcune telecamere di sorveglianza.

L’uomo si sarebbe infatuato di Dobbie dopo averla conosciuta ad una mensa per senzatetto, decidendo poi di ucciderla una volta scoperta la sua volontà di lasciare la città. I figli 11enni erano proprio accanto alla madre in quel momento e hanno dovuto assistere impotenti alla scena, avvenuta in pieno giorno.

Una lunga storia di violenze

“Sono contento del verdetto e del fatto che quell’uomo non potrà più camminare per strada“, ha dichiarato un amico della donna uccisa all’emittente americana WCSH, pochi minuti dopo la chiusura del processo.

In effetti, la considerazione non risulta così secondaria, se pensiamo alla lunga storia di violenze di cui si è fatto protagonista Flick nel corso della sua vita. Condannato nel 1979 a 25 anni per aver ucciso la moglie con 14 coltellate, era stato rilasciato nel 2000 per buona condotta. Sette anni più tardi, però, era ritornato in cella per aver aggredito la propria fidanzata con una forchetta.

Nel 2010, ancora una volta, era stato processato per un’ulteriore aggressione, ma il giudice della Corte suprema Robert E.

Crowley aveva optato per soli 4 anni di condanna: “Ad un certo punto il signor Flick sarà troppo anziano per continuare ad adottare questo comportamento e incarcerarlo oltre quel periodo non mi sembra avere molto senso“.

(Immagine in alto: Androscoggin County Sheriff’s Office)