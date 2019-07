A Torino verrà costruito un cimitero per animali, una notizia che in molti aspettano da anni e che presto vedrà la sua concretizzazione. La realizzazione potrà essere completata probabilmente entro un anno, nel 2020.

Il cimitero per animali nel capoluogo piemontese

In Piemonte esistono già diversi cimiteri per animali, come quello di Piobesi, “Il parco degli animali”, in provincia di Torino, o il cimitero per animali di Frassino, in provincia di Cuneo. Nel capoluogo piemontese, però, non è ancora presente e i cittadini che possiedono amici a 4 zampe lo reclamano da tempo. I proprietari di animali domestici desiderano un posto dove poter dare l’ultimo saluto ai loro amati e fedeli compagni.

L’area individuata dal Comune di Torino e da Afc Torino S.p.a., la società che si occupa dei servizi cimiteriali del capoluogo, dove sorgerà il cimitero è quella della zona sud, nel quartiere di Mirafiori.

Le dichiarazioni del presidente di Afc

“La città attende questa notizia da anni“, a renderlo noto è stato Roberto Tricarico, neo presidente di Afc, le sue parole sono riportate da Torino Oggi. Tricarico ha spiegato: “Faremo quest’opera: io sono il padre del regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Torino“.

Ha poi continuato: “Lo stesso metodo che ci ha portato all’approvazione di quel documento verrà usato per questa infrastruttura“. Infine, il presidente ha concluso dicendo: “Lavoreremo con le associazioni animaliste ed esperti del settore per un’iniziativa che la città attende da anni“.

Il business plan del nuovo polo funerario

Marco Giusta, assessore comunale della giunta Appendino, con delega ai Servizi Cimiteriali, ha, inoltre, fornite ulteriori dettagli: “È stato individuato un terreno e adesso Afc sta facendo il business plan“. Il documento del progetto servirà a stimare i costi e i tempi di realizzazione. Riguardo le tempistiche, Giusta ha aggiunto che il cimitero potrebbe essere pronto entro il 2020, come si legge su Mole 24.



La normativa che regola la cremazione e la sepoltura di animali domestici, in Italia, è determinata a livello comunale. Nel nuovo polo si potranno seppellire gli amici a 4 zampe defunti, ma non è previsto un tempio crematorio, al contrario del parco degli animali di Piobesi, dove è possibile anche cremarli.

Immagine in evidenza: Cimitero per animali. Fonte: Sito Il parco degli animali di Piobesi