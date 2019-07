La piccola Boram, di soli 6 anni, è una star del web. La bambina di Seoul infatti è famosissima sul web come youtuber, e dalle visualizzazioni dei suoi video guadagna milioni di dollari. La sua famiglia ha fondato una società, la Boram Family Company, il cui patrimonio cresce a dismisura grazie ai suoi 31 milioni di follower. A gestire il suo successo mediatico è la famiglia, la quale ha deciso di investire una grossa somma nell’acquisto di un grattacielo. Il costo dell’immobile è di 9,5 milioni di won coreani (8 milioni di dollari) e si trova nel quartiere di Gangnam, nella capitale sudcoreana.

I bambini youtuber guadagnano milioni di dollari ogni anno

La piccola Boram ha due canali youtube, 31 milioni di seguaci e un patrimonio pazzesco per la sua tenera età. Nei suoi video, la bambina recensisce giochi e fa sketch divertenti per i suoi tanti piccoli fan. E i guadagni derivati dai suoi video sono veramente da capogiro. La famiglia della piccola, che gestisce tutto quel denaro, ne ha recentemente approfittato per acquistare un gigantesco grattacielo in uno dei quartieri più trendy di Seoul. Per quanto pazzesco il suo successo, Boram non è la giovanissima influencer più seguita e ricca al mondo.

Attualmente, detiene il primato l’americano Ryan Kaji, 7 anni, con oltre 22 milioni di dollari guadagnati nel solo 2018 (quasi 20 milioni di euro).

Non sono mancate le lamentele verso i video di Boram

Il canale Youtube di Boran dedicato alle recensioni di giocattoli conta 13,6 milioni di iscritti. L’altro canale, dedicato ai video blog con cui comunica con i fan e mette in scena divertenti sketch, ne conta altri 17,6 milioni. In uno dei suoi video più famosi, con quasi 400 milioni di visualizzazioni, prepara degli spaghetti con una cucina giocattolo e poi li mangia con gusto. Non tutti però hanno apprezzato il suo successo.

Nel 2017, riporta la CNN, Save The Children ha ricevuto una serie di lamentele riguardanti il fatto che i video di Boram influenzassero negativamente lo sviluppo emotivo ed etico dei giovani seguaci della star del web. In particolare, le lamentele si riferivano a un video in cui Boram prende dei soldi dal portafogli del padre. Dopo quell’episodio, la famiglia Boram ha rimosso il video. Ma le views, i follower e i milioni di dollari, nel mentre, continuano ad aumentare.