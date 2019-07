Emanuela Folliero si sta godendo le sue vacanze in Toscana, a Forte dei Marmi. Pare che la ex annunciatrice di Rete 4 abbia ormai instaurato una strana “lotta”, che documenta sui social, con i lettini della spiaggia.

Folliero: cozza o perla?

Emanuela Folliero si dimostra donna di spirito e scherza dalla spiaggia di Forte dei Marmi. Con un fisico e un bikini invidiabile, la bella ex annunciatrice chiede in un video: “Non ho capito se sono la perla dell’ostrica o una cozza“. Effettivamente la nuova “seduta” da spiaggia, qualche crisi di identità la provoca. “Oggi cambio lettino“, scrive alla fine, e chissà che questo non la convinca in maniera definitiva.

Guarda il video