Un terribile incendio nel Nuorese, nel territorio di Siniscola a monte Pizzinnu. Le fiamme hanno raggiunto la Statale 131 Dcn tra Nuoro e Olbia, che risulta bloccata. Molti automobilisti hanno girato video nella zona-

Statale raggiunta dalle fiamme

Dopo che le fiamme hanno raggiunto la Statale 131, il traffico è stato deviato al Km 89 dagli uomini della Polizia stradale di Nuoro. I Vigili del Fuoco sono al lavoro mentre il vento fomenta le fiamme. Gianluigi Farris, sindaco di Siniscola, racconta questi momenti difficili: “L’incendio ha raggiunto la frazione di Murtas Artas, dove risiedono circa quindici famiglie. Le case sono state evacuate appena in tempo, perché credo che le abitazioni siano state invase dal fuoco“.

E ancora: “Un distributore di carburante è stato raggiunto dalle fiamme che sono molto alte, ma per fortuna l’avanzata del rogo è stata bloccata dagli uomini della macchina antincendi. Sono molto preoccupato perché il fronte di fuoco continua ad avanzare e potrebbe arrivare anche verso la costa“.

Intanto nella serata di ieri la Croce Rossa ha avvisato gli automobilisti: “Attenzione. S.S. 131 dcn altezza Siniscola. Strada chiusa per incendio sino allo svincolo per Lula. Possibili auto in contromano in fuga dal fuoco“.

Guarda il video