Sabrina Ghio, l’ex ballerina di Amici, ha raccontato su Instagram una vicenda che l’ha vista protagonista con la figlia Penelope e il compagno Carlo Negri, ovvero l’allontanamento da un ristorante sardo che non accetta bambini.

Sabrina Ghio, il duro attacco alla Sardegna

L’ex concorrente di Amici e tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio si è sfogata nelle stories Instagram per far luce su un fatto che l’ha involontariamente resa protagonista. In vacanza a Poltu Quatu, la donna ha deciso di trascorrere una serata al ristorante col compagno Carlo Negro e la figlia Penelope. Tuttavia, all’accoglienza le sarebbe stato chiesto di andare via poiché, per sua politica, il ristorante non accetterebbe bambini.

A questo punto, la replica della verace Sabrina non si è fatta attendere. La ragazza ha detto la sua su Instagram, scagliandosi contro l’isola: “La Sardegna si lamenta che c’è poco turismo? Ma voi non vi meritate niente. Meglio andare ad Ibiza o Mykonos”.

Naturalmente, queste parole le hanno procurato non pochi problemi, con i sardi pronti a difendere il loro lavoro e la loro terra. A questo punto, Sabrina ha voluto correggere il tiro e ha dato un’ulteriore versione dei fatti, volendo fare chiarezza.

Le scuse e l’invettiva contro il ristoratore

In numerose stories Instagram, Sabrina Ghio si è scusata con i sardi, dicendo che il suo era solo uno sfogo e di aver scoperto, oltretutto, che il proprietario del ristorante incriminato non è neppure sardo.

Sabrina ha detto che si è comportata da mamma, visto che Penelope era rimasta molto male per l’accaduto, che adora la Sardegna e che era solo arrabbiata per la politica del locale.

Inoltre, la Ghio avrebbe affermato di aver raccolto la testimonianza di altre persone, trattate allo stesso modo, e raccontato come il proprietario del locale stia cercando di difendersi dando una versione dei fatti totalmente diversa.

Per avvalorare il suo punto di vista, Sabrina ha pubblicato anche i post di suoi fan che le hanno scritto per raccontare la loro esperienza nel ristorante.

Foto in alto: Instagram