Una sparatoria ha sconvolto il pomeriggio di domenica di un festival gastronomico, il Garlic Festival, in California, Stati Uniti. Al momento ci sarebbero 3 morti e almeno 12 feriti.

La polizia di Gilroy ha aggiornato la popolazione tramite il proprio profilo Twitter: la sparatoria sarebbe cominciate intorno alle 17.41 ora locale (le 2.41 di questa mattina in Italia) e sarebbe durata appena un minuto. Alcuni testimoni riferiscono che a sparare sarebbero state due persone. L’uomo sospettato di aver sparato è morto e ad ucciderlo sono stati gli agenti intervenuti sul posto. Intanto però Donald Trump ha invitato tutti i presenti a “stare attenti e al sicuro“.

Un complice potrebbe essere ancora un fuga.

Police say as many as 60 people were injured in an active shooter incident at Gilroy Garlic Festival, although not all injuries were from gun fire. Latest update: https://t.co/i6TFgdH9uS #gilroy #breakingnews #garlicfestival



[Warning: Video has profanity. Courtesy @wavyia ] pic.twitter.com/vOtUUIjNzo