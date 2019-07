Un aereo dell’Esercito è precipitato in Pakistan sull’area residenziale di Rawalpindi causando la morte di almeno 19 persone.

Aereo precipita

Il piccolo aereo militare sembra fosse in volo per un addestramento, poi è precipitato per cause ancora da chiarire. Nello schianto al suolo ha colpito almeno 5 abitazioni. Stando a quanto riferito alcuni soccorritori citati dall’agenzia di stampa Dpa i morti sarebbero almeno 19. Farooq Butt, coordinatore dei soccorsi, ha spiegato che le vittime sono i cinque membri dell’equipaggio e 14 civili. L’incendio nato dallo schianto è durato diverse ore, stando a quanto riporta Adn per identificare alcune vittime è stato necessario il test del Dna.

Secondo una testimonianza l’aereo sarebbe stato in fiamme prima di schiantarsi, riportata la BBC.

Foto in alto: Ansa