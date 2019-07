Cosa ci fanno Michelle Hunziker e Rosario Fiorello insieme in un video su Instagram? È mistero per quanto pubblicato sui profili di entrambi e che mostra i due presentatori-artisti insieme, a notte inoltrata, a parlare di possibili progetti futuri.

L’atmosfera è familiare, e il video mostra i due volti dei vip che parlano in camera. Il clima è rilassato e, a quanto raccontano, stanno parlando a notte inoltrata: si sente la voce di bambini e adulti che intervengono e chiamano “mamma” (riferendosi naturalmente alla Hunziker). Non si hanno molte informazioni su cosa i due facciano insieme, ma da quanto si capisce c’è un grande progetto in vista sui canali Rai.

Che si tratti di Sanremo? D’altronde Fiorello parla di “prossimo anno”.

Dove si trovano?

Lui, scherzosamente, la chiama “Michelle Impossible”, mentre dietro di loro figli e parenti ridacchiano. Potrebbero trovarsi in Sardegna, dove la Hunziker si trovava almeno qualche giorno fa.

Guarda il video: